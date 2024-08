Ford sta subendo notevoli perdite finanziarie nel settore dei SUV elettrici, con conseguenti riduzioni significative in questa particolare divisione.

Ford si arrende alla crescita fiacca dei veicoli elettrici per alcune marche e modelli, portando al ritiro del lancio di un SUV elettrico pianificato. Questa mossa costerà a Ford circa $1,9 miliardi (€1,7 miliardi). Originariamente previsto per il 2025, il SUV è stato poi posticipato al 2027, ma Ford ha deciso ultimately di non produrlo a causa delle perdite nella sua divisione veicoli elettrici. Nel frattempo, i loro modelli tradizionali a motore interno e i veicoli commerciali continuano a generare profitti. La domanda più elevata è principalmente per i veicoli ibridi.

In risposta, Ford sta esaminando criticamente le sue spese per i modelli elettrici, pianificando di ridurle dal 40% al 30% del budget annuale. Il lancio del modello successore del grande pickup elettrico F-150 Lightning è stato posticipato al 2027, in precedenza previsto per il 2025. Durante questo periodo, Ford si prefigge di ridurre i costi delle batterie, tra le altre strategie.

Adesso, ogni nuovo modello è atteso per generare profitti entro i primi 12 mesi, secondo il CFO John Lawler. L'attenzione per i modelli elettrici si sposterà su un furgone in arrivo, previsto per la produzione nel 2026, e un pickup di medie dimensioni proposto per il 2027.

Di conseguenza, l'aumento delle vendite di veicoli elettrici, in particolare da parte del leader di mercato Tesla, durante la pandemia di COVID-19 ha spinto i principali produttori di automobili a investire pesantemente nell'espansione delle loro attività di veicoli elettrici. Tuttavia, la domanda è poi diminuita notevolmente, influenzando persino Tesla e portando la concorrente di Ford, General Motors, a ridurre i suoi piani per i veicoli elettrici. Il CEO di Ford, Jim Farley, ha dichiarato che il grande SUV elettrico pianificato era molto apprezzato, ma non avrebbe raggiunto gli standard di redditività richiesti.

La decisione di ritirare il SUV elettrico da parte di Ford è principalmente dovuta alle perdite nella sua divisione veicoli elettrici che influiscono sull'economia complessiva dell'azienda. Nonostante la crescita fiacca dei veicoli elettrici, i modelli tradizionali a motore interno e i veicoli commerciali continuano a contribuire positivamente all'economia di Ford.

