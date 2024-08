- Ford sta riducendo la produzione di veicoli sportivi elettrici

Ford riconosce le difficoltà nel mercato dei veicoli elettrici e decide di non creare un SUV a batteria con tre file di sedili, causando una perdita potenziale di 1,9 miliardi di dollari (1,7 miliardi di euro). Originariamente previsto per il 2025, il lancio è stato posticipato al 2027.

Il segmento dei veicoli elettrici sta causando attualmente perdite trimestrali per Ford, mentre i motori a benzina e i veicoli commerciali sono solidi dal punto di vista finanziario. C'è stato un aumento dell'interesse recentemente per i veicoli equipaggiati con gruppi motopropulsori ibridi.

Di conseguenza, Ford sta rivalutando la sua spesa sui veicoli elettrici, riducendola dal 40% al 30% del suo budget annuale. La data di rilascio del modello successivo del grande pickup elettrico F-150 Lightning sarà ora il 2027 invece del 2025. Nel frattempo, Ford mira a ridurre i costi delle batterie.

Le van elettriche redditizie hanno la priorità

Tutti i nuovi modelli devono ora generare profitti entro il primo anno, secondo il direttore finanziario John Lawler. La priorità è stata data a una van elettrica prevista per la produzione nel 2026 e a un pickup di medie dimensioni previsto per il 2027.

L'aumento delle vendite di veicoli elettrici durante la pandemia di COVID-19 ha incoraggiato i principali costruttori di automobili a investire pesantemente nelle loro divisioni di veicoli elettrici. Tuttavia, la domanda è subsequently diminuita, influenzando anche il leader di mercato Tesla. Ford's competitor General Motors ha anche interrotto i suoi piani di espansione dei veicoli elettrici.

Il CEO di Ford Jim Farley ha menzionato di essere soddisfatto del grande SUV elettrico ma non poteva garantire la redditività. Nel frattempo, il concorrente di Tesla Lucid rimane fedele al suo piano per un tale veicolo, con i primi clienti attesi per ricevere l'SUV Lucid Gravity entro la fine di quest'anno, come dichiarato dal CEO Peter Rawlinson sul blog tecnologico "The Verge". Rawlinson credeva che il calo del mercato dei veicoli elettrici fosse solo temporaneo e criticava la focalizzazione sui gruppi motopropulsori ibridi come un "cul-de-sac". Lucid sperimenta elevate perdite con il suo primo modello, essendo finanziato da miliardi di investimenti dalla Arabia Saudita.

