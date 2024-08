Ford sta attuando importanti aggiustamenti al suo approccio al veicolo elettrico.

Ford ha recentemente rivelato che sta modificando la sua strategia per i veicoli elettrici in Nord America, introducendo una gamma più ampia di opzioni di elettrificazione, come prezzi ridotti e autonomia estesa.

Il costruttore ha abbandonato la sua strategia per una nuova serie di SUV completamente elettrici, optando invece per modelli ibridi che generalmente offrono una vita della batteria più breve ma una maggiore autonomia complessiva insieme a un motore a benzina. Questo cambiamento farà perdere a Ford almeno $400 milioni, poiché dovrà scrivere fuori l'attrezzatura di produzione prevista per i SUV elettrici abbandonati. Il costo totale potrebbe raggiungere i $1,5 miliardi.

Ford ha anche menzionato che aumenterà l'approvvigionamento delle batterie e aumenterà l'efficienza della produzione per ridurre i costi. In futuro, meno del 30% delle spese in capitale annuali dell'azienda sarà destinato ai soli veicoli elettrici, in calo rispetto al precedente 40%.

Ford è indietro rispetto a Tesla nella produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, ma il suo settore dei veicoli elettrici sta crescendo. Il Ford F-150 Lightning è il pickup truck elettrico più venduto negli Stati Uniti. Tuttavia, i veicoli con tecnologia ibrida stanno diventando sempre più popolari negli Stati Uniti, portando Ford ad adattarsi alle preferenze dei consumatori attuali.

Il CEO di Ford, Jim Farley, ha dichiarato: "Abbiamo acquisito preziose informazioni come seconda marca più grande di veicoli elettrici negli Stati Uniti su ciò che i consumatori vogliono e apprezzano, e ciò che serve per sfidare i migliori a livello globale a un prezzo accessibile. Abbiamo elaborato una strategia che offre ai clienti la massima scelta e sfrutta i nostri punti di forza".

Ford continuerà a produrre veicoli elettrici, anche se a un ritmo più lento. Il prossimo veicolo elettrico che lancerà sarà un furgone commerciale elettrico previsto per il 2026, che aiuterà a competere con Rivian, i cui furgoni elettrici sono diffusi negli Stati Uniti grazie a una partnership con Amazon.

Successivamente, Ford creerà ciò che ha definito un "veicolo elettrico innovativo", codename "Project T3". Intende lanciare questo truck, dotato di ricarica bidirezionale (in grado di caricare la tua casa durante i blackout) e aerodinamica migliorata, nella seconda metà del 2027, anche se inizialmente previsto prima, Ford si aspetta riduzioni dei costi dalla miglioramento della produzione delle batterie per allora.

"Un veicolo elettrico economico inizia con una batteria economica", ha affermato Farley. "Se non sei competitivo sui costi della batteria, non sei competitivo".

Le modifiche nella strategia dei veicoli elettrici di Ford indicano un spostamento verso modelli ibridi nel settore aziendale, che generalmente offrono un'autonomia complessiva più lunga. Nonostante l'iniziale battuta d'arresto di $400 milioni, Ford pianifica di destinare meno del 30% delle sue spese in capitale annuali ai soli veicoli elettrici, concentrandosi sulla riduzione dei costi.

Leggi anche: