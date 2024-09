Ford S-Max: offre funzionalità, moda e emozioni in un'impostazione versatile per il minivan.

Trucks sono spesso stati etichettati come superati, con i clienti che preferiscono l'eleganza dei SUV alla loro praticità. Tuttavia, gli appassionati di furgoni possono ancora trovare ciò che cercano nel mercato delle auto usate, scoprendo addirittura modelli alla moda come la Ford S-Max.

Affidabilità

La S-Max, che può pesare fino a due tonnellate a seconda delle specifiche, generalmente si comporta bene nei controlli principali TÜV (HU) rispetto ai suoi predecessori nella categoria della sospensione. L'asse di sospensione, la direzione e le molle dell'asse hanno mostrato un rendimento ordinario. Tuttavia, gli ispettori TÜV spesso criticano l'usura dei dischi freni. Inoltre, i modelli S-Max sono spesso segnalati per avere problemi di perdite d'olio e illuminazione.

Estetica e Interni

Ford è riuscito a incorporare sia stile che funzionalità nella S-Max. A differenza della grande MPV Galaxy, con cui condivide la piattaforma con la berlina Mondeo, la S-Max ha un aspetto sportivo e alla moda. Con una lunghezza complessiva di 4,80 metri, offre spazio sufficiente per almeno cinque persone grazie alla sua base di 2,85 metri. I sedili opzionali sixth e seventh sono più adatti per i bambini. I tre sedili individuali della seconda fila possono essere scorrevoli e ripiegati indipendentemente. I sedili aggiuntivi nel retro possono essere riposti nel pavimento del bagagliaio quando non in uso, creando una superficie di carico piatta. Il volume del bagagliaio per le varianti a cinque posti varia tra 965 e 2020 litri, mentre quella a sette posti varia tra 282 e 2020 litri.

Ford ha effettuato un restyling della S-Max nel 2019, tra le altre cose, con un nuovo frontale.

Gruppo Motore e Guida

Ford ha offerto la S-Max con motori a benzina e diesel a quattro cilindri, nonché con opzioni a trazione anteriore e integrale. Il motore più potente era il potente motore a benzina turbo da 2,0 litri che produceva 177 kW/240 CV, che ha attirato gli appassionati di sport e che è stato disponibile fino alla metà del 2018. Il motore a benzina da 1,5 litri produce 118 kW/160 CV (120 kW/165 CV dal 2018) e consuma meno del motore da 2,0 litri, con un consumo di 6,5 a 7,4 litri (rispetto alla media di 8 litri del motore da 2,0 litri). La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite una trasmissione manuale o automatica a sei velocità (240 CV).

Il motore a combustione interna da 2,0 litri era disponibile con potenze di 88 kW/120 CV, 110 kW/150 CV e 132 kW/180 CV (140 kW/190 CV dal 2018) e consuma in media tra 5 e 6,3 litri, a seconda della variante di guida (anteriore o integrale) e della trasmissione (cambio manuale a sei velocità, DSG a sei velocità o automatico a otto velocità). Il Bi-Turbo con 154 kW/210 CV (240 CV dal 2018) è stato dismesso in autunno 2021, insieme al motore a combustione interna da 190 CV. Da allora, la S-Max è disponibile solo in una versione full hybrid con una potenza di sistema di 190 CV.

Caratteristiche e Sicurezza

Le dotazioni comfort della S-Max erano impressionanti. La versione di base Trend offre una lista decente di caratteristiche, mentre le versioni Titanium, ST-Line e Vignale sono fornite di serie con lussuosi comfort. Caratteristiche come la pelle, i fari a LED, l'integrazione dello smartphone, il sistema di navigazione, il tetto in vetro panoramico, le ruote in lega da 19 pollici e molto altro trasformano il furgone in un veicolo confortevole e alla moda. Numerosi assistenti erano inclusi nell'equipaggiamento di serie o erano opzionalmente disponibili.

Non più solo un veicolo funzionale, la S-Max è un'opzione alla moda e, a seconda della scelta del motore, sportiva. Gli acquirenti potenziali dovrebbero far ispezionare il modello desiderato da un professionista per evitare spiacevoli sorprese costose. Attualmente, circa 1500 veicoli S-Max usati sono disponibili per l'acquisto su mobile.de, a partire da circa 9000 euro.

