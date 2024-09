Ford Ranger Electric Hybrid Vehicle: questo è un pick-up che può essere caricato.

A partire quasi da tre anni dal suo lancio iniziale, Ford è pronta a presentare una variante ibrida plug-in del Ranger prossima estate. L'autonomia completamente elettrica prevista è di circa 50 km, considerata moderata ma Ford si aspetta che questa versione avrà un impatto significativo, in particolare per un determinato pubblico di destinazione.

Al Salone IAA Trasporti di Hannover (fino al 22 settembre), Ford presenterà per la prima volta la versione PHEV del suo pickup Ranger. Questo plug-in presenta un innovativo powertrain, composto da un motore a benzina turbo da 2,3 litri e un motore elettrico, che eroga una potenza combinata di 279 CV. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a 10 velocità. Il Ranger PHEV parte da €53.181, con le prime consegne previste per la prossima estate.

La batteria da 11,8 kWh netta consente un'autonomia completamente elettrica di circa 50 km. Questo plug-in vanta un coppia record di 690 Nm, una caratteristica mai disponibile nella gamma di modelli Ranger, che fino ad oggi è stata offerta solo con motori diesel e a benzina in Germania. Come questi modelli, la versione plug-in offre una capacità di carico utile fino a una tonnellata e una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate.

Ford è ottimista per un aumento delle vendite con il PHEV, grazie al sistema elettrico in grado di alimentare contemporaneamente diversi dispositivi elettrici. La versione di base offre una potenza di 2,3 kW, mentre quella opzionale offre una potenza di 6,9 kW e due connessioni aggiuntive da 16 A.

Il Ford Ranger PHEV sarà disponibile nelle versioni XLT (€53.181), Wildtrak (€62.225) e in edizione speciale Stormtrak (€69.008). Rispetto al modello diesel più potente con 240 CV, il PHEV nella versione Wildtrak costa €2.500 in meno. Il plug-in verrà prodotto nello stabilimento di Silverton in Sud Africa, come gli altri modelli.

L'introduzione della variante ibrida plug-in del Ford Ranger è prevista per aumentare le vendite grazie al suo sistema elettrico in grado di alimentare più dispositivi contemporaneamente. I veicoli ibridi, come il Ranger PHEV, stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori che cercano opzioni ecologiche.

La gamma di modelli ibridi del Ranger si sta espandendo, offrendo non solo motori diesel e a benzina ma anche una variante ibrida plug-in con una coppia più alta e prezzi competitivi, rendendola un'opzione attraente per molti.

Leggi anche: