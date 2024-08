Ford Mondeo sottoposto a ispezione TÜV con luci e luci di luce

La Ford Mondeo, un'opzione di fascia media nel mercato delle auto usate, è generalmente accessibile. Tuttavia, è fondamentale che i potenziali acquirenti valutino la storia di manutenzione del veicolo, data la tendenza della Mondeo ad accumulare molti chilometri. Trascurare questo aspetto potrebbe portare a diversi problemi durante l'ispezione obbligatoria (MOT).

Panoramica Storica

La quinta generazione della Mondeo è stata introdotta nel 2014, ha subito un restyling nel 2019 ed è stata la prima a offrire un modello ibrido. La produzione della quinta generazione si è conclusa nel 2022, con il successore, la sesta generazione, non più disponibile come modello nuovo.**

Tipi di Carrozzeria e Versioni

La Ford ha prodotto la quinta generazione della Mondeo come berlina, berlina a tre volumi e wagon (Turnier).

Dettagli delle Dimensioni (forniti da ADAC)

Lunghezza: 4,87-4,88 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza: 1,48-1,50 metri (berlina e berlina a tre volumi) o 1,55 metri (wagon)

Spazio per i bagagli: 550-1446 litri (berlina a tre volumi), 383 litri (berlina) o 525-1630 litri (wagon)

Vantaggi

Rispetto alle versioni precedenti, la quinta Mondeo ha subito miglioramenti significativi, in particolare per quanto riguarda le prestazioni della sospensione e dei freni, secondo il "Auto Bild TÜV-Report 2024". I freni a pedale e di stazionamento hanno mostrato tassi di guasto ridotti, con tubi e linee del freno che si sono comportati in modo eccezionale.**

Svantaggi

Nonostante i suoi punti di forza, la Mondeo non è priva di difetti. Ad esempio, i dischi dei freni tendono a mostrare un'usura considerevole, mentre la perdita di olio è un problema comune in tutti gli anni di produzione. I sistemi di scarico si sono anche dimostrati peggiori del previsto.**

Affidabilità

Sulla base dei dati ADAC, la Mondeo tende leggermente a presentare guasti più frequenti. In genere, si classifica a metà classifica o peggio nelle statistiche dei guasti rilevanti.

I punti deboli comuni includono il generatore nei modelli del 2016 e la pompa del carburante nei modelli del 2019. La batteria di avviamento è anche nota per i modelli del 2015-2017, 2020 e 2021.**

Motori

La quinta generazione della Mondeo offre motori a benzina (con potenza che va da 92 kW/125 CV a 176 kW/240 CV) e opzioni diesel (con potenza che va da 85 kW/115 CV a 154 kW/209 CV). La variante ibrida vanta un motore a quattro cilindri e un motore elettrico che erogano 138 kW/187 CV di potenza.**

Prezzi di vendita stimati dei concessionari (secondo il German Automobile Trust (DAT) con chilometraggio statisticamente atteso - tre esempi)

Mondeo Turnier 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018); 110 kW/150 CV (quattro cilindri); 124.000 chilometri; 15.302 euro

Mondeo 2.0 Hybrid Limousine (6/2017); 103 kW/140 CV (quattro cilindri); 99.000 chilometri; 13.974 euro

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020); 140 kW/190 CV (quattro cilindri); 87.000 chilometri; 23.064 euro

