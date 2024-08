Ford Mondeo: prezzi accessibili, spazio generoso, suscettibile di problemi tecnici

La Ford Mondeo, l'offerta di gamma media della Ford, è un'opzione di auto usata economica. Tuttavia, come potenziale acquirente, dovresti riflettere sulla sua storia di manutenzione. A causa del suo ampio utilizzo, la Mondeo è spesso soggetta a chilometraggi elevati.

Storia del modello

A partire dal 2014, la quinta generazione di questo modello di gamma media di Colonia ha introdotto un restyling e una variante ibrida. La produzione della quinta generazione si è conclusa nel 2022, lasciando spazio al suo successore, la sesta generazione, che non viene più venduta come veicolo nuovo.**

Carrozzeria e varianti

La quinta generazione della Mondeo, prodotta dalla Ford, è apparsa come hatchback, berlina e nella sua variante station wagon, denominata Turnier.**

Dimensioni (secondo ADAC)

4,87-4,88 metri x 1,85 metri x 1,48-1,50 metri (L x L x A)

Spazio bagagliaio: 550-1446 litri (hatchback), 383 litri (berlina), 525-1630 litri (station wagon)

Punti di forza

Rispetto al suo predecessore, la quinta generazione della Mondeo ha mostrato miglioramenti significativi. La sospensione, come indicato da "Auto Bild TÜV-Report 2024", riceve i massimi voti in tutte le categorie durante la revisione. I freni a pedale e di sosta mostrano anche statistiche di guasti inferiori alla media. In particolare, i tubi e le linee dei freni si comportano in modo eccezionale.**

Punti deboli

I dischi dei freni sono un problema comune per la Mondeo, con segni di usura visibili che compaiono frequentemente. Un altro problema è la perdita di olio, che interessa tutti gli anni di produzione. Purtroppo, anche i sistemi di scarico non si comportano bene.**

Comportamento in caso di guasti

Le statistiche dell'ADAC rivelano che la Mondeo ha una maggiore incidenza di guasti in strada. Si colloca nella fascia media o addirittura inferiore nelle statistiche dei guasti correlati.**

Secondo l'ADAC, i modelli del 2016 hanno problemi con il generatore, i modelli del 2019 hanno problemi con la pompa del carburante e i modelli del 2015-2017, sowie 2020-2021 presentano problemi con la batteria di avviamento.**

Motori

Motori a benzina (tre e quattro cilindri, trazione anteriore): 92 kW/125 CV a 176 kW/240 CV; motori diesel (quattro cilindri, trazione anteriore e integrale): 85 kW/115 CV a 154 kW/209 CV; motori ibridi (quattro cilindri e motore elettrico, trazione anteriore): 138 kW/187 CV.**

Valore di rivendita secondo il German Automobile Trust (DAT), con chilometri statisticamente attesi - tre esempi di prezzo

Mondeo Turnier 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018); 110 kW/150 CV (quattro cilindri); 124.000 chilometri; 15.302 euro

Mondeo 2.0 Hybrid Limousine (6/2017); 103 kW/140 CV (quattro cilindri); 99.000 chilometri; 13.974 euro

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020); 140 kW/190 CV (quattro cilindri); 87.000 chilometri; 23.064 euro

