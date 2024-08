A causa del Campionato Europeo di Calcio UEFA, gli stabilimenti ricettivi in Germania hanno registrato più pernottamenti nella prima metà del 2024 rispetto a qualsiasi altro periodo. Nel primo semestre, sono stati registrati 223,2 milioni di pernottamenti, come comunicato dall'Ufficio federale di statistica. Si tratta di 870.000 in più o del 0,4% in più rispetto al primo semestre del 2019, il periodo di record precedente.

Giugno è stato relativamente debole con 48,7 milioni di pernottamenti. Si tratta di una diminuzione del 1,4% rispetto all'anno precedente. Ciò è stato dovuto esclusivamente alla riduzione dei viaggiatori nazionali, poiché gli eventi di calcio hanno attirato 8,7 milioni di pernottamenti da ospiti stranieri. Si tratta di un aumento del 15,7% rispetto all'anno precedente e del valore più alto mai registrato a giugno. Sono inclusi tutti gli stabilimenti ricettivi con più di dieci posti letto.

Comunicato stampa Destatis Pernottamenti 6/2024

