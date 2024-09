Attacco aereo russo su Kharkiv ferisce molti civili in Ucraina

Fonti ufficiali documentano un aumento delle vittime dell'assalto russo a un complesso residenziale di Kharkiv.

Un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv, nel nord-est del paese, ha lasciato numerosi civili feriti, secondo i resoconti ufficiali. Secondo un post del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sul suo canale Telegram, un grattacielo residenziale è stato danneggiato. Il sindaco Ihor Terechov ha riferito 33 feriti, tra cui diversi bambini. In precedenza erano stati segnalati 28 feriti (vedi voce delle 15:25). Nel pomeriggio, le squadre di soccorso erano ancora al lavoro per spegnere l'incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano dopo l'impatto della bomba e per cercare altre vittime tra le macerie.

Kharkiv, che aveva una popolazione di oltre un milione prima dell'invasione ordinata dal capo del Cremlino Vladimir Putin, era una delle città più pesantemente bombardate in Ucraina. I soldati russi hanno attaccato ripetutamente Kharkiv con artiglieria e razzi, e di recente con bombe guidate, rilasciate da aerei ancora sopra il territorio russo.

L'aeronautica ucraina distrugge un barracks russo a Kursk

L'aeronautica ucraina ha riferito di aver distrutto un edificio di caserma utilizzato dalle forze armate russe nella regione occidentale russa di Kursk. L'attacco è stato annunciato dal Gruppo di Kharkiv, vicino all'esercito ucraino, insieme a un video che sembra essere stato registrato da un drone. Il luogo esatto dell'edificio non è stato rivelato e non ci sono stati inizialmente rapporti di vittime. L'attacco è stato detto essere una risposta all'attacco russo a una scuola militare a Poltava. "Inviateci più coscritti e paracadutisti, ce ne occuperemo noi," recita il messaggio. Non c'è stata risposta dalla parte russa. L'account ucraino non può essere verificato in modo indipendente. Nell'attacco russo a un edificio a Poltava, che si dice ospitasse una scuola di comunicazioni, sono morte 53 persone e ne sono state ferite 298. L'Ucraina ha lanciato un'offensiva contro la regione russa occidentale di Kursk all'inizio di agosto. Il'esercito afferma di aver portato circa 1300 chilometri quadrati di territorio russo sotto il suo controllo.

Il segretario degli Esteri britannico ignora le minacce di Putin come "chiacchiere"

Contro lo sfondo del dibattito sull'allentamento delle restrizioni all'uso di armi occidentali da parte dell'Ucraina contro i bersagli russi, il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha liquidato le minacce del presidente russo Vladimir Putin. "C'è tanto rumore. È il suo modo di fare. Minaccia con i carri armati, minaccia con i missili, minaccia con le armi nucleari," ha detto Lammy alla BBC. despite Putin's threats, "we must not be deterred from our path," Lammy said, describing the Russian president as an "imperialist fascist." When asked if Putin is lying when he threatens a nuclear war, Lammy said, "What Putin is doing is muddying the waters. That's just bluster."

Un attacco con bombe guidate a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha ferito almeno 28 persone, tra cui tre bambini. "L'impatto ha causato un incendio in un grattacielo residenziale," ha spiegato il governatore Oleh Syniehubov su Telegram. È stata danneggiata anche l'infrastruttura locale (vedi anche voci alle 09:46 e 07:03).

Mosca minaccia Washington per le sanzioni contro RT

Mosca ha criticato aspramente le sanzioni degli Stati Uniti contro il canale televisivo di stato russo RT e ha minacciato contromisure. "Le azioni del governo degli Stati Uniti non rimarranno senza risposta," ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, secondo il sito ufficiale dell'agenzia. Gli osservatori vedono questo come un avvertimento ai giornalisti americani ancora al lavoro in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il reporter statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. Il corrispondente del Wall Street Journal è stato in detenzione per 16 mesi prima di essere rilasciato in uno scambio di prigionieri. both Gershkovich and the newspaper have consistently denied the charges. Zakharova accusa gli Stati Uniti di censura e di attacco alla libertà di stampa. Con la sua azione contro il gruppo RT, Washington ha iniziato "un'altra ondata di restrizioni contro i media e i giornalisti russi," afferma.

Il presidente iraniano si recherà in Russia per il summit del BRICS

L'Iran sta espandendo la sua cooperazione con la Russia e parteciperà al summit del BRICS. Il presidente Massoud Peschian si recherà a Kazan sul Volga, secondo l'ambasciatore iraniano a Mosca, come riferito dai media russi. L'ambasciatore Kasem Jalali ha annunciato anche un incontro bilaterale con il presidente russo Putin durante il summit dal 22 al 24 ottobre. È prevista un'intesa sulla cooperazione completa. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato la Repubblica islamica di fornire missili alla Russia per l'uso in Ucraina. Teheran lo nega.

Il nuovo ministro degli Esteri di Kyiv avverte contro le minacce di Putin

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha consiglia agli alleati di non cadere nelle minacce del presidente russo Vladimir Putin. Dice che l'obiettivo di Putin è indebolire il sostegno all'Ucraina. "Invece, gli alleati dovrebbero rafforzarlo," scrive Sybiha su X. "Le minacce di Putin non funzionano." Sybiha fa notare che Putin ha minacciato più volte conseguenze drammatiche ma non le ha mai attuate, come quando l'Occidente ha iniziato a fornire armi all'Ucraina, quando la Finlandia e la Svezia sono entrate nella NATO e quando l'Ucraina ha ricevuto i suoi primi caccia F-16. "Di fronte alla forza, Putin si ritira e trova modi per spiegarlo al suo popolo," dice il ministro degli Esteri.

13:30 "La posizione tedesca sui Taurus: ostinatamente rifiutarsi di autorizzare le armi"

Il dibattito sulla consegna dei missili cruise tedeschi Taurus all'Ucraina si sta intensificando, ma il cancelliere Scholz rimane fermo nella sua decisione di non autorizzare la fornitura di armi. Questa ostinazione non è gradita all'Ucraina, come riferito dalla giornalista di ntv Kavita Sharma.

13:03 Governatore: Tragedia nei sobborghi di Odessa

Si è verificato un tragico incidente nei sobborghi di Odessa, dove un attacco con un missile russo ha causato la morte di almeno due persone. Le vittime erano una coppia, come confermato dal governatore regionale. Un'altra persona è rimasta ferita durante l'incidente del sabato sera. Le indagini preliminari suggeriscono che è stato utilizzato un munizionamento illegale a grappolo nell'attacco. Le forze aeree ucraine riferiscono che due missili hanno colpito l'area suburbana.

12:28 Vittorie ucraine sul campo di battaglia

Il'esercito ucraino si vanta di aver ottenuto diverse vittorie, tra cui la distruzione di un ponte costruito dalle forze russe. Lo staff generale dell'esercito non specifica il corpo d'acqua su cui si trovava il ponte. Hanno riferito di aver colpito con successo sei concentrazioni nemiche utilizzando attacchi aerei o artiglieria il giorno precedente. Insieme al ponte distrutto, un sistema d'artiglieria è stato annientato. Un altro colpo cruciale è stato registrato su un centro di comando e controllo.

11:58 Le donne si fanno avanti nel mercato del lavoro ucraino

Mentre migliaia di soldati si scontrano con le truppe russe in Ucraina, si verifica una carenza di manodopera, in particolare nei settori tradizionalmente maschili. Le donne stanno sempre più riempiendo questi vuoti e molte si stanno riqualificando per adattarsi. Il report estero di ntv presenta alcune di queste donne nel sud-est del paese e vicino a Kiev.

11:25 Proposto il rilassamento delle restrizioni sulle armi per l'Ucraina

Wolfgang Ischinger, ex presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sostiene il rilassamento delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. "Un approccio chiaro e diretto sarebbe quello di promettere all'Ucraina che userà esclusivamente i sistemi d'arma che forniamo all'interno del quadro del diritto internazionale", ha detto Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Ciò significherebbe che gli ospedali non potrebbero essere taken, cosa che i russi hanno fatto costantemente. Solo i bersagli militari come gli aeroporti o le basi di lancio potrebbero essere attaccati, anche se si trovano sul territorio russo per prevenire attacchi con bombe plananti, ad esempio.

10:53 Gli scambi di prigionieri aumentano

Dopo l'offensiva ucraina a Kursk, si è verificato un aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia, osservano gli esperti. Dal 6 agosto, quando è iniziata l'offensiva, ci sono state tre scambi coordinati in cui sono state rilasciate un totale di 534 persone da entrambi i lati. In confronto, solo tre scambi si sono verificati tra gennaio e agosto, liberando 800 ucraini e 800 russi. Gli ufficiali ucraini suggeriscono che l'offensiva di Kursk ha rafforzato il potere negoziale dell'Ucraina negli accordi con la Russia, dopo che il Cremlino aveva ignorato i tentativi ucraini di ottenere uno scambio di prigionieri.

10:16 Avanzamento delle truppe russe sul fronte orientale

Le forze russe continuano l'avanzata sul fronte orientale in Ucraina, facendo progressi moderati vicino a Wuhledar e a sud del centro logistico Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non hanno fatto alcun progresso significativo nell'avvicinarsi a Pokrovsk stessa nell'ultima settimana.

09:46 L'Ucraina riferisce attacchi con droni e missili

La forza aerea ucraina riferisce che la Russia ha lanciato 14 attacchi con droni la scorsa notte, con la difesa aerea che ne ha intercettati 10. Un missile guidato è stato anche neutralizzato. Inoltre, la Russia ha lanciato due missili balistici. Non si forniscono informazioni sul loro destino, sulle vittime o sui danni causati dagli attacchi. Gli ufficiali di Kharkiv riferiscono incendi a causa del bombardamento russo e la distruzione di diverse proprietà all'interno della città di Kharkiv.

09:10 Preoccupazione per l'espansione del sistema di pagamento con riconoscimento facciale

L'espansione di un sistema di pagamento con riconoscimento facciale nelle metropolitane russe sta causando preoccupazione tra i attivisti per i diritti umani. Il sistema, denominato "Face Pay", è in funzione a Mosca da tre anni e viene ora introdotto in sei città aggiuntive, tra cui Kazan. Per pagare con il sistema, i passeggeri guardano in una telecamera posizionata al tornello. Sono in corso i piani per implementare il sistema in tutte le linee della metropolitana russa entro l'anno prossimo. Radio Free Europe/Radio Liberty evidenzia i rischi potenziali, notando che le autorità di Mosca hanno utilizzato le telecamere per strada per arrestare persone coinvolte in proteste contro il governo e giornalisti che coprono tali eventi. Andrei Fedorkov, avvocato che collabora con l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial, teme che "Face Pay" potrebbe essere utilizzato anche per scopi simili e solleva "gravi preoccupazioni", credendo che potrebbe diventare uno strumento aggiuntivo per il monitoraggio e il controllo dei cittadini.

07:31 Stegner Giustifica la Partecipazione alla Protesta contro le Consegne di ArmiIl responsabile della politica estera del SPD Ralf Stegner giustifica la sua partecipazione prevista a una manifestazione dove parlerà anche Sahra Wagenknecht, cofondatrice del Partito della Sinistra. Stegner chiarisce di non collaborare con nessuno e esprimerà le sue opinioni come socialdemocratico nel suo discorso. Riconosce che altri oratori hanno prospettive che non condivide e non appoggia certe chiamate fatte all'evento. "Finché fascisti, antisemiti e razzisti sono esclusi, promuovo la libertà di parola." La "manifestazione per la pace nazionale" del 3 ottobre a Berlino è organizzata dall'iniziativa "Mai più guerra - Deposita le armi." L'iniziativa chiede trattative per un immediato cessate il fuoco nei conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza e "nessuna consegna di armi all'Ucraina, Israele e al mondo." L'iniziativa critica anche il governo guidato dall'SPD per "l'accumulo di armi come mai prima d'ora." Critiche alla manifestazione sono giunte dal responsabile della politica estera del SPD Michael Roth: "Non etichettare Russia e Hamas come belligeranti è scandaloso." La deputata federale FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha scritto riguardo alla partecipazione prevista di Stegner: "Così si danneggia il proprio partito e governo."

07:03 Kharkiv Sotto Assedio Ancora

Kharkiv è di nuovo sotto attacco, secondo le autorità ucraine. Il governatore della regione riferisce che un edificio di una struttura medica è stato danneggiato e un incendio si è verificato in un'istituzione educativa dopo essere stata colpita da un lanciarazzi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Kharkiv, una città spesso presa di mira dai bombardamenti, si trova a soli 30 chilometri dal confine russo.

06:29 Le Forze Russe nella Regione di Kursk Si Accrescono

L'offensiva ucraina sembra legare un numero crescente di truppe russe. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'offensiva ha costretto il comando militare russo a trasferire unità dalla regione di Kursk e inviare truppe fresche dalla Russia invece che sulla linea del fronte ucraina. Inizialmente, 11.000 soldati russi erano stanziati nella regione di Kursk; le stime ora variano tra 30.000 e 45.000 soldati.

05:11 L'Ucraina Avvia la Produzione di Proiettili Artiglieria da 155 mmL'Ucraina ha avviato la produzione di proiettili artiglieria da 155 mm, secondo una dichiarazione di un funzionario del governo pubblicata nel giornale ucraino "Kyiv Independent." Oleksandr Kamyshin, ex Ministro delle Industrie Strategiche e attuale consigliere del Presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito che la produzione di materiali per la difesa è raddoppiata sotto la sua guida e dovrebbe triplicare entro la fine dell'anno. "Non ci fermiamo," ha dichiarato.

03:04 Aiuto dell'Aide di Biden: Biden Si Concentrerà sull'Ucraina nel Resto del MandatoIl presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende utilizzare il resto del suo mandato per aiutare l'Ucraina a ottenere la posizione più forte possibile nel suo conflitto con la Russia, secondo un importante consigliere. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato al convegno Yalta European Strategy (YES) a Kyiv che Biden intende posizionare l'Ucraina per avere successo nei prossimi quattro mesi.

01:43 Rapporto: Ex Politici Britannici Promuovono Missili a Lungo Raggio per l'UcrainaCinque ex ministri della difesa britannici e l'ex primo ministro Boris Johnson stanno apparentemente incoraggiando il leader laburista Keir Starmer a consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo un rapporto del Sunday Times. Avvertono il primo ministro attuale che "ogni ulteriore ritardo rafforzerebbe il presidente Putin," secondo il rapporto.

00:52 Capo dei Servizi Segreti: la Corea del Nord Rappresenta una Minaccia per l'Ucraina dagli Alleati della RussiaDalla prospettiva dell'intelligence ucraina, la Corea del Nord rappresenta la minaccia più significativa tra gli alleati della Russia. "Tra tutti questi alleati della Russia, la Corea del Nord è il nostro maggiore problema," ha menzionato il capo dei servizi segreti ucraini Kyrylo Budanow al convegno Yalta European Strategy (YES) a Kyiv. Il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia, inclusi grandi quantitativi di munizioni, "sta intensificando il conflitto," ha detto in risposta a una domanda sui sostegni di Russia, come l'Iran e la Cina. Kyiv tiene d'occhio gli invii di armi della Corea del Nord a Mosca, notando il loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un collegamento diretto. Stanno consegnando enormi quantità di munizioni, il che è preoccupante," ha aggiunto il capo dei servizi segreti ucraini.

23:21 L'Ucraina: la Russia Potrebbe Incontrare Difficoltà nella Reclutamento Entro la Mezza del 2025Secondo l'Ucraina, la Russia potrebbe incontrare difficoltà nella recl

22:20 Scholz: L'attacco russo all'Ucraina è "stupido oltre ogni dire"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito gli attacchi del presidente russo Vladimir Putin all'Ucraina "stupidamente folli". Secondo lui, Putin sta mettendo a rischio il futuro della Russia impegnandosi in questo conflitto. "La guerra è altrettanto insensata dal punto di vista russo", ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini, agendo come membro dell'SPD del Bundestag tedesco a Prenzlau, nel Brandeburgo. Secondo Scholz, Putin sta sprecando centinaia di migliaia di soldati russi, infliggendo loro pesanti perdite e distruggendo le relazioni economiche della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "L'Ucraina uscirà con un esercito più potente di prima", ha aggiunto Scholz. La Germania continuerà a fornire aiuti militari all'Ucraina per prevenire il suo collasso e impedire il successo di una flagrante violazione delle regole in Europa. "Putin sta essentially handicappando il futuro del proprio paese". Una risoluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia accetta che l'Ucraina non è uno stato subordinato.

22:01 Rischi e progressi nella battaglia per Kursk segnalati

Le truppe ucraine stanno conquistando nuovi territori nel loro avanzamento nella regione russa di Kursk, ma stanno anche perdendo terreno di fronte agli attacchi russi. Secondo Deep State, il canale militare filogovernativo ucraino, le truppe ucraine hanno preso il controllo di tre nuovi insediamenti. Tuttavia, gli attacchi russi stanno costringendo le forze ucraine a ritirarsi intorno al villaggio di Snagost, creando una breccia visibile nelle difese ucraine su una mappa pubblicata da Deep State. Questi reclami sono ancora da confermare. All'inizio di agosto, le forze ucraine avevano penetrato nella regione russa di Kursk, rivendicando la proprietà di circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, tra cui la città di Sudscha. Gli analisti stimano guadagni territoriali meno consistenti. Questa settimana, le forze russe hanno effettuato il loro primo tentativo significativo per espellere le truppe ucraine.

21:41 USA: Ritardi degli aiuti all'Ucraina dovuti a "complesse logistica"

I ritardi degli aiuti americani all'Ucraina sono attribuiti a "complesse logistica", secondo gli ufficiali americani. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, lo ha dichiarato durante una videoapparizione alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv. "Non si tratta di mancanza di volontà politica", ha spiegato Sullivan. "Si tratta piuttosto di complesse logistica per consegnare questo supporto alle prime linee". Nonostante le sfide, gli Stati Uniti sono determinati a "fare di più e a eccellere" per l'Ucraina, ha riconosciuto Sullivan. Il presidente Joe Biden è determinato a utilizzare il tempo rimanente in carica per posizionare l'Ucraina in modo favorevole per uscirne vittoriosa, ha dichiarato Sullivan. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese.

20:57 Scholz: Piano per processare i sabotatori del gasdotto Nord Stream in Germania

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream un "atto criminale" e ha promesso di portare i responsabili davanti alla giustizia in Germania. Lo ha annunciato durante un dialogo con i cittadini come membro dell'SPD del Bundestag tedesco a Prenzlau, nel Brandeburgo. "Ogni singola agenzia di sicurezza e la Procura federale devono indagare su questa questione senza pregiudizi", ha detto Scholz. "Non insabbiereemo questa questione. Il nostro obiettivo è portare coloro che sono responsabili a processo in Germania, se riusciamo a catturarli". Scholz ha respinto le speculazioni secondo cui il governo tedesco ha abbandonato il gas naturale russo, sostenendo che la Russia aveva interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'aumento dei prezzi, i tetti dei prezzi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni del gasdotto si sono verificate solo dopo che la Russia aveva smesso di fornire gas all'Europa attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, la Procura federale tedesca ha emesso un mandato di arresto per un cittadino ucraino in relazione all'atto di sabotaggio.

20:24 G7 condanna la fornitura di razzi iraniani alla Russia

La fornitura di razzi dall'Iran alla Russia ha portato le democrazie guidate dal G7 a condannare fortemente questo trasferimento di armi. L'Iran continua ad armare la Russia despite repeated international appeals to halt such deliveries, according to a joint statement issued by the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, the US, and the EU's High Representative. La Russia utilizza queste armi iraniane per colpire i civili ucraini e le infrastrutture critiche. Di recente, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno riferito che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran, una rivendicazione che l'Iran nega. "L'Iran deve immediatamente interrompere qualsiasi aiuto alla Russia per l'invasione illegale e ingiustificata dell'Ucraina e cessare di fornire missili balistici, droni e tecnologia correlata che rappresentano una minaccia diretta per il popolo ucraino e la sicurezza globale e europea", si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata dalla presidenza del G7 italiana. "Rimane fermo il nostro impegno a tenere l'Iran responsabile per il suo inaccettabile sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che serve solo a minare la sicurezza internazionale". La Germania, la Francia e il Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran e l'UE sta valutando sanzioni più severe. Leggi qui per saperne di più.

19:41 Putin Parla dell'importanza della Libertà dell'Informazione, Despite le Critiche ImprigionateIl Presidente russo Vladimir Putin parla dell'importanza della libertà dell'informazione e dell'affidabilità, nonostante i suoi critici incarcerati la trovino ironica. Parlando ai partecipanti della summit dei paesi Brics sui media a Mosca, Putin celebra il 120° anniversario dell'agenzia di stampa russa Tass. Egli afferma che "con l'emergere di più poli, è cruciale proteggere l'autenticità delle informazioni". Egli crede che la vera libertà di parola, mostrando diverse opinioni, possa aiutare a trovare compromessi e risolvere i problemi globali. Putin sottolinea il ruolo dei media nella costruzione di un ordine mondiale giusto offrendo una "rappresentazione chiara e non faziosa del mondo". Per anni, la libertà di parola e i media indipendenti sono stati assenti nel regime autoritario della Russia. I media non governativi sono stati banditi e messi a tacere, mentre gli oppositori politici sono stati perseguiti legalmente. L'agenzia di stampa russa Tass è stata fondata nel 1904 con nomi e titoli diversi e ora è il principale fornitore di notizie del paese, spesso servendo come portavoce del governo.

19:20 Scholz si Mantiene Fermo contro la Consegna dei Missili Taurus all'UcrainaIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha escluso la consegna di armi a lunga portata e precisione all'Ucraina in futuro, anche se i partner dell'alleanza lo approvano. Durante una conversazione con i cittadini a Prenzlau, nel Brandeburgo, Scholz ha confermato il suo rifiuto di fornire i missili cruise Taurus, la cui portata consente di raggiungere Mosca (circa 500 km), sostenendo che ciò comporterebbe "un rischio di escalation considerevole". Scholz afferma "Ho detto no a quello. E questo principio rimane lo stesso, indipendentemente dalle decisioni degli altri paesi". Egli è anche contrario alla fornitura di armi in grado di raggiungere una simile portata. Scholz ribadisce "Ho mantenuto questa posizione e continua ad essere valida". L'arma più lunga consegnata dalla Germania all'Ucraina finora è il lanciarazzi Mars II, in grado di colpire i bersagli fino a 84 km di distanza.

