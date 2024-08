- Fonti sanitarie: uomo ferito in un incendio in un negozio

Una persona ha riportato lievi ferite in un incendio scoppiato in un'attività commerciale a Gesundbrunnen. Otto residenti della casa multifamiliare hanno evacuato in modo indipendente, come riferito dai vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio nell'edificio di cinque piani in poco tempo. La persona ferita è stata portata in ospedale per ulteriori cure. In totale, 46 pompieri erano presenti sulla scena. La causa esatta dell'incendio è ancora ignota.

L'incendio che ha ferito una persona nell'attività commerciale di Gesundbrunnen si è propagato a materiali infiammabili vicini, intensificando la sua violenza. Nonostante la rapida risposta dei pompieri, il calore intenso dell'incendio ha causato danni lievi all'edificio di cinque piani.

