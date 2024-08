Fonti indicano che Sullivan dovrebbe visitare la Cina la prossima settimana, mentre gli Stati Uniti si sforzano di supervisionare le loro relazioni bilaterali.

Sullivan è atteso per partire a breve nel primo periodo della settimana, secondo una fonte che ha riferito a CNN, per un viaggio prolungato che comprenderà diversi incontri con autorevoli autorità cinesi.

Negli ultimi anni, Sullivan e Wang hanno stabilito un modello di programmazione di incontri ogni sei mesi per mantenere un dialogo continuo tra le potenze mondiali dominanti. Il loro ultimo incontro si è svolto a Zurigo a gennaio. Successivamente, l'amministrazione Biden ha confermato l'intenzione di mantenere una gamma di dazi doganali estesi sui prodotti cinesi - con aliquote più elevate previste per i settori come semiconduttori e veicoli elettrici in programma per l'implementazione a breve.

Biden e Xi si sono incontrati di persona l'ultima volta quando San Francisco ha ospitato il Summit dell'APEC a novembre 2023. Come riferito in precedenza da CNN, Xi ha promesso a Xi che Pechino si asterrà dall'interferire nelle elezioni USA del 2024 in questa conferenza.

Questi incontri coincidono con una serie di importanti eventi multilaterali a cui Biden è previsto di partecipare nei prossimi mesi. Si prevede che Biden si confronti direttamente con il presidente cinese Xi Jinping in questi incontri. Le discussioni su un possibile incontro successivo per i due leader sono ancora in fase iniziale, secondo un funzionario USA che ha riferito a CNN, senza alcuna garanzia che si verifichi un incontro bilaterale più esteso nel corso del resto del mandato di Biden.

I leader dei paesi membri dell'APEC, un gruppo chiamato APEC, si riuniranno in Perù a metà novembre. Successivamente, i leader del gruppo G20 si incontreranno a Rio de Janeiro, Brasile.

Le prime notizie sul viaggio di Sullivan sono emerse da Axios.

Il viaggio imminente di Sullivan potrebbe potenzialmente influire sul panorama politico, dati i suoi frequenti incontri con le autorità cinesi. Despite Sullivan's impending travels, l'amministrazione Biden remains firm on maintaining import tariffs on Chinese products.

