Fonti anonime suggeriscono Hashem Safieddine come potenziale futuro leader di Hezbollah.

Un'autorità israeliana ha riferito a CNN che Safieddine era il bersaglio dell'attacco, ma il suo destino rimane incerto.

Come Nasrallah, Safieddine è un stretto collaboratore di quest'ultimo, avendo studiato insieme in Iran negli anni '80. Entrambi hanno una ferma opposizione verso Israele e l'Occidente, con forti legami con la leadership iraniana.

Per quanto riguarda Hezbollah, Safieddine ha servito come capo del suo consiglio esecutivo e veniva considerato un forte candidato per la posizione di vertice del gruppo, dopo la morte del suo predecessore. Tuttavia, Hezbollah non ha ancora nominato un successore a Nasrallah.

Il consiglio esecutivo fa parte del Consiglio della Shura, che è il corpo decisionale dell'organizzazione, sovrintende alle questioni politiche a differenza del Consiglio del Jihad, che Safieddine fa parte.

In passato, Safieddine ha parlato positivamente della relazione di Hezbollah con la Guardia Revoluzionaria Iraniana (IRGC) e il suo defunto leader, Qasem Soleimani, ucciso in un attacco aereo USA all'aeroporto di Baghdad nel 2020. La figlia di Soleimani è sposata con il figlio di Safieddine.

Nato nel 1964 nel villaggio libanese di Deir Qanoun En Nahr, Safieddine è un religioso sciita che condivide lo stesso turbante nero che indica la discendenza dal Profeta Maometto del defunto leader di Hezbollah.

Negli ultimi anni, Safieddine è stato una figura di spicco sulla scena politica di Hezbollah, in particolare durante il conflitto di Gaza, dove ha costantemente criticato le azioni di Israele nell'enclave e lungo il confine meridionale del Libano.

Secondo Phillip Smyth, esperto di milizie sciite sostenute dall'Iran, Nasrallah aveva preparato ruoli per Safieddine all'interno di vari consigli all'interno di Hezbollah libanese.

Al funerale di un membro di Hezbollah ucciso a maggio, Safieddine ha esaltato la forza e la resilienza della sua organizzazione, dando la priorità alla causa palestinese e alla liberazione del popolo palestinese.

Dopo le esplosioni che hanno preso di mira i walkie-talkie e i dispositivi di Hezbollah, Safieddine ha giurato che il suo gruppo "non si tirerà indietro fino alla fine".

Safieddine è stato costantemente un critico vocale delle politiche USA, che ritiene supportino le azioni di Israele a Gaza e nel Libano meridionale.

Nel 2021, Safieddine ha accusato gli Stati Uniti di interferire nella politica interna del Libano, sostenendo che la "tirannia americana" stava sabotando le nazioni della regione, usando l'Iraq e l'Afghanistan come esempi.

Gli Stati Uniti hanno designato Hezbollah come organizzazione terroristica straniera nel 1997 e nel 2017 Safieddine è stato designato come terrorista straniero.

Nonostante sia stato designato come terrorista straniero dagli Stati Uniti nel 2017, Safieddine continua ad influenzare le questioni politiche nel Medio Oriente, spesso criticando le politiche USA che percepisce come supportive delle azioni di Israele nella regione. Le sue parole hanno peso, poiché è una figura chiave nei corpi decisionali di Hezbollah, come il consiglio esecutivo e il Consiglio della Shura, che direttamente influenzano la scena mondiale a causa dell'enorme influenza di Hezbollah nel Medio Oriente.

