- Fondi destinati alla ricostruzione per un totale di 42,5 milioni di euro

Aumento dei Fondi per il Miglioramento del Comune a Bad Neuenahr-Ahrweiler

Secondo i ministri Ebling (SPD, Interni) e Schmitt (FDP, Economia), il comune di Bad Neuenahr-Ahrweiler ha ottenuto decisioni di finanziamento per 42,5 milioni di euro. Lo hanno annunciato durante la cerimonia di inaugurazione delle strutture nel Kurpark, dove è in programma un nuovo centro di stile di vita e turistico, comprese una venue per spettacoli, una biblioteca e una casa per gli ospiti.

Miglioramento della Vita Locale e del Turismo

I ministri hanno spiegato che questo sviluppo aggiunge un altro capitolo al miglioramento della qualità della vita per i locali e all'aumento del turismo a Bad Neuenahr-Ahrweiler. I governi federale e statale stanno attualmente accelerando i progetti di costruzione nel Kurpark con circa 11 milioni di euro di finanziamenti. Si prevede ulteriore supporto finanziario nel prossimo periodo.

Aiuti Finanziari per il Recupero delle Infrastrutture

Il fondo unico "Rilancio Aiuti 2021" dalle casse federali e statali fornisce sollievo finanziario per la ricostruzione delle strutture danneggiate dalle forti piogge e dalle inondazioni del 14 e 15 luglio 2021. Finora, sono stati concessi circa 922 milioni di euro dal Fondo Rilancio per il ripristino delle infrastrutture pubbliche in tutta la Renania-Palatinato, come annunciato dal Ministero dell'Interno.

Disastro delle Inondazioni del 2021

Purtroppo, l'evento di inondazione del 2021 ha lasciato 136 vittime in Renania-Palatinato, con 135 morti nella valle dell'Ahr. Una persona rimane ancora dispersa. Centinaia di case sono state distrutte e le strade e i ponti sono stati portati via.

