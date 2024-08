- Fondazione Klassik: Costruzione di depositi e laboratori

La Klassik Stiftung Weimar intende migliorare le condizioni delle sue Collezioni Grafiche con un nuovo edificio. Il governo federale e quello statale stanno investendo circa 15,1 milioni di euro in questa costruzione per spazi di deposito e laboratori di restauro, come annunciato da un portavoce dopo la cerimonia simbolica di inizio lavori. L'edificio sarà direttamente collegato al deposito museale centrale a nord di Weimar e dovrebbe essere completato e operativo entro la fine del 2026. Le Collezioni Grafiche, che ammontano a circa 230.000 opere, forniscono una panoramica sulla stampa europea dal 15° al 21° secolo, comprese le opere dei maestri dal polimata del Rinascimento Leonardo da Vinci all'icona della Pop Art Andy Warhol. Le opere della collezione sono esposte nei musei della fondazione e vengono spesso prestate a mostre in altri musei.

Oltre agli spazi di deposito con condizioni di conservazione ottimali e laboratori, l'edificio ospiterà anche un laboratorio speciale per l'analisi dei materiali grafici e uffici. La fondazione intende non solo garantire la collezione per le future generazioni, ma anche stabilire nuovi standard climatici nell'edilizia, ha sottolineato la presidente della Klassik Stiftung Ulrike Lorenz. Un sistema geotermico gestirà il riscaldamento e il raffreddamento, i pannelli solari forniranno l'energia elettrica e il tetto verde ridurrà l'aumento della temperatura dell'edificio nelle giornate calde.

La Klassik Stiftung, la seconda più grande fondazione culturale della Germania, comprende più di 27 musei, castelli, case storiche e parchi.

