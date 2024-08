- Focus elettorale: l'AfD Sassonia dà la priorità alle politiche di istruzione e asilo

Oltre alle politiche sull'immigrazione, l'educazione è il principale obiettivo della campagna dell'AfD per le prossime elezioni statali della Sassonia il 1º settembre. Secondo il candidato principale dell'AfD, Jörg Urban, la Sassonia è come il "cieco con un occhio buono" nell'istruzione. Egli suggerisce di utilizzare meglio il personale docente esistente, incoraggiare i part-time a lavorare a tempo pieno e incoraggiare i pensionati a prolungare il loro servizio.

Inoltre, Urban ha sottolineato la necessità di una significativa riduzione dell'immigrazione. La Sassonia dovrebbe diventare meno attraente per coloro che cercano di migrare solo per sfruttare il nostro sistema sociale e potenzialmente impegnarsi in attività criminali.

Secondo il Politbarometer della ZDF, la CDU mantiene il comando con il 34%, seguita dall'AfD con il 30%. L'Alleanza per la Sahra Wagenknecht (BSW) si piazza al terzo posto con l'11%, mentre SPD e Verdi ottengono il 6% ciascuno. Il partito di Sinistra è a rischio di non superare la soglia del 5% con il 4%. In base a questi risultati, la CDU potrebbe continuare la sua coalizione con SPD e Verdi.

