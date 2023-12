Florida State, esclusa dai College Football Playoff nonostante il record di imbattibilità, viene schiacciata in una storica vittoria da Georgia

Ma sabato, all'Orange Bowl, Florida State ha dovuto affrontare una storica sconfitta con la Georgia numero 6, perdendo per 42-3 all'intervallo e con un punteggio finale di 63-3 all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.

Il margine di vittoria di 60 punti è il più ampio di sempre in una partita di bowl, superando il record della Georgia dello scorso anno, quando i Bulldogs sconfissero TCU per 65-7 nella partita del campionato nazionale vincendo il secondo titolo consecutivo del programma.

Più di 20 giocatori dei Seminoles hanno rinunciato alla partita, compreso il quarterback di riserva Tate Rodemaker. La matricola Brock Glenn ha iniziato la partita per Florida State e ha faticato, lanciando per 139 yard e due intercetti su 9 passaggi per 26. La Georgia ha concluso con 673 yard totali.

I Seminoles e i Bulldogs terminano entrambi la stagione con un bilancio di 13-1.

L'incontro è avvenuto settimane dopo che FSU è stata esclusa in modo controverso dai playoff, rendendo i Seminoles la prima squadra imbattuta di una grande Power-5 conference a essere esclusa dai playoff dalla loro nascita nel 2014.

Il comitato di selezione, composto da 13 membri, ha invece scelto Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) e Alabama (12-1) come quattro squadre per i playoff.

L'esclusione ha scatenato dure critiche da parte dei dirigenti scolastici che hanno attaccato le priorità del comitato di selezione dei playoff. FSU ha intentato una causa contro l'Atlantic Coast Conference sostenendo che la gestione è stata scorretta e il governatore della Florida Ron DeSantis ha addirittura stanziato un milione di dollari per le spese di causa nel caso in cui la squadra volesse intraprendere una guerra legale per la sua esclusione.

Una vittoria della FSU sulla Georgia avrebbe dato ulteriore credito alle lamentele della squadra e le avrebbe permesso di affermare di essere i veri campioni nazionali. Una sconfitta, invece, darebbe alla commissione la possibilità di dire, effettivamente, "ve l'avevamo detto".

Anche la Georgia ha avuto da ridire sull'esclusione dai playoff. I Bulldogs hanno vinto gli ultimi due campionati nazionali e la sconfitta contro l'Alabama nella partita del campionato della Southeastern Conference è stata la prima in più di due stagioni.

Perché la commissione ha escluso FSU

Il campo dei College Football Playoff è selezionato da una commissione piuttosto che da un semplice record di vittorie e sconfitte, in parte perché le squadre di college football giocano programmi così diversi.

La commissione, composta da direttori atletici, ex allenatori e giocatori, classifica le squadre in base al loro gioco sul campo e prende in considerazione i campionati di conference, la forza del calendario, la competizione testa a testa e i risultati comparativi degli avversari comuni.

Il quarterback Jordan Travis, stella della FSU, si è infortunato il mese scorso e, sebbene la squadra abbia continuato a vincere senza di lui, l'attacco ha fatto molta fatica. Nell'ultima partita, i Seminoles hanno vinto con un punteggio basso, 16-6, contro i Louisville Cardinals, conquistando il titolo della ACC a Charlotte, nel North Carolina.

Parlando alla ESPN, il presidente del comitato dei College Football Playoff Boo Corrigan ha detto che FSU è stata esclusa dalle final four a causa dell'infortunio di Travis. "Florida State è una squadra diversa rispetto alle prime 11 settimane", ha detto.

L'allenatore della FSU, Mike Norvell, ha criticato la decisione perché ignora ciò che dovrebbe essere più importante: i risultati sul campo.

"Sono disgustato e infuriato per la decisione odierna della commissione, che ha portato via ciò che è stato guadagnato sul campo perché un piccolo gruppo di persone ha deciso di sapere meglio dei risultati delle partite", ha dichiarato.

Wayne Sterling, Jill Martin e Zoe Sottile della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com