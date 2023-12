Florida State dovrebbe essere considerata "assolutamente" campione nazionale se è l'unica squadra imbattuta, dice il QB Brock Glenn

Secondo ESPN, il quarterback dei Seminoles Brock Glenn ha dichiarato che Florida State dovrebbe essere "assolutamente" considerata campione nazionale se dovesse essere l'unica squadra Power 5 imbattuta rimasta dopo i playoff.

I Seminoles puntano a finire la stagione 14-0 e sabato affronteranno Georgia (12-1) della Southeastern Conference nell'Orange Bowl. Le Power 5 conference sono costituite da ACC, Big 12, Big Ten, Pac-12 e SEC.

Florida State è diventata la prima squadra Power 5 imbattuta a non partecipare ai College Football Playoff dalla loro nascita nel 2014, quando la commissione dei playoff ha scelto Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) e Alabama (12-1) come quattro squadre per i playoff. Texas e Alabama hanno scavalcato Florida State, che è scesa al quinto posto.

"È giusto così", ha detto il linebacker di Florida State Kalen DeLoach alla domanda ipotetica su cosa succederebbe se Florida State finisse per essere l'unica squadra imbattuta del gruppo. "Non c'è bisogno di dire altro se siamo l'unica squadra imbattuta".

ESPN riporta anche che Glenn ha detto che è stata discussa tra gli altri giocatori l'idea di innalzare uno striscione. Il difensore Braden Fiske, tuttavia, alla domanda di un giornalista si è mostrato scettico al riguardo.

"È una cosa difficile, non lo so. È uno striscione falso? Non lo so", ha detto Fiske. "È strano. È quasi una pacca sulla spalla. Sarebbe bello? Certo, ma credo che sarebbe un po' più bello partecipare davvero ai playoff e sentire i coriandoli che cadono".

Quando il 3 dicembre sono state annunciate le squadre per i playoff, il comitato dei College Football Playoff ha motivato lo spostamento di Florida State con la perdita del suo quarterback titolare, Jordan Travis, a causa di una frattura alla gamba che ne ha concluso la stagione, il 18 novembre.

Il presidente della commissione Boo Corrigan ha dichiarato all'epoca: "Florida State è una squadra diversa rispetto a quella delle prime 11 settimane... In questo momento, senza Jordan Travis, senza la dinamica offensiva che lui apporta, è una squadra diversa".

Glenn, matricola, è stato il terzo quarterback di Florida State per la maggior parte della stagione, dietro a Travis e al quarterback di riserva Tate Rodemaker.

Glenn ha esordito per la prima volta in carriera nella partita per il titolo della ACC, vinta 16-6 contro Louisville, con Rodemaker fuori per un infortunio alla testa.

All'inizio della settimana si è saputo che Rodemaker avrebbe rinunciato all'Orange Bowl e sarebbe entrato nel portale dei trasferimenti NCAA.

Le semifinali dei College Football Playoff si svolgeranno il giorno di Capodanno: Michigan affronterà Alabama nel Rose Bowl e Washington affronterà Texas nel Sugar Bowl. Il campionato nazionale si giocherà l'8 gennaio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com