Florence Pugh ha concluso il suo periodo di solitudine.

Florence Pugh è nuovamente in una relazione stabile, come ha rivelato in un'intervista. Dopo essere stata single per due anni dal suo distacco da Zach Braff nel 2022, l'attrice ha scelto di non rivelare l'identità del suo nuovo compagno. In un'intervista a British Vogue, ha ammesso di essere in una relazione rispondendo semplicemente "Sì". Sono circolate voci che la collegano all'attore di "Peaky Blinders" Finn Cole, ma nulla è stato ancora confermato ufficialmente.

"Sono attratta dall'idea che se la magia esiste, allora è l'amore", ha dichiarato Pugh quando ha parlato dei suoi sentimenti. "Sono una persona che apprezza l'amore", ha aggiunto, dicendo che stanno ancora esplorando la loro connessione. Non è ancora pronta per etichettare la loro relazione.

Le montagne russe emotive non sono ideali

Secondo Pugh, innamorarsi follemente non è l'obiettivo finale in una relazione. Ammette che innamorarsi porta una grande gioia, ma se è l'unica cosa che compone una relazione, non durerà a lungo. Lei aspira a qualcosa di più. Riferendosi al suo ruolo nel film "We Live in Time", ha spiegato: "Ero nel posto giusto della mia vita per fare questo film quando ho attraversato alcune complesse questioni di relazione lo scorso anno, e credo che parte della storia ruoti attorno al non arrendersi all'essere passivi o essere travolti dall'impotenza".

Ha le idee chiare sui suoi progetti futuri. "Desidero trovare l'amore e costruire una famiglia, e desidero avere figli", ha confessato. Ha sempre desiderato avere figli e immagina un ambiente familiare amorevole e di supporto, unito a un senso di appartenenza.

La critica pubblica ha influenzato la rottura

La sua ultima relazione pubblica è stata con Zach Braff. Dopo tre anni insieme, hanno annunciato la loro separazione nel 2022. Durante la loro relazione, hanno affrontato critiche a causa della loro notevole differenza di età. "La relazione che avevo con Zach è stata piuttosto privata finché non è diventata qualcosa di negativo e ho visto l'effetto dannoso che stava avendo su di lui, su di noi e sulle nostre famiglie", ha espresso Pugh.

Ha scelto di difendere il suo partner e parlare perché c'era un dibattito pubblico. Pugh ha pubblicato un video su Instagram ad aprile 2020 per rispondere ai critici, dicendo che non è giusto che le persone parlino male di qualcuno che le cura. Nonostante la loro separazione, rimangono amici, come Braff ha menzionato durante uno show radiofonico di SiriusXM dicendo che ancora si amano.

Despite the ongoing rumors of her relationship with Finn Cole from "Peaky Blinders", Florence Pugh's new celebrity couple remains unidentified. Similar to celebrated celebrity couples, Pugh values the emotional journey and growth within her relationship, avoiding quick labeling and embracing the exploration of affection.

Leggi anche: