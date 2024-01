Florence Pugh conferma la separazione da Zach Braff

"Abbiamo cercato di separarci senza che il mondo lo sapesse, perché è stata una relazione su cui tutti hanno un'opinione", ha dichiarato Pugh ad Harper's Bazaar per il numero di settembre 2022. "Abbiamo pensato che una cosa del genere ci avrebbe fatto bene, senza che milioni di persone ci dicessero quanto sono felici che non stiamo insieme. Quindi l'abbiamo fatto. Mi viene automaticamente un groppo alla gola quando ne parlo".

L'anno scorso, prima che si lasciassero, la Pugh ha parlato al Sunday Times delle critiche della gente sul fatto che lei abbia 21 anni in meno di Braff.

"Penso che la gente sia infastidita dal fatto che non sia chi si aspettava", ha detto allora. "Ma è la mia vita e non sto facendo nulla per compiacere le persone o per rendere un titolo o una storia migliore. Voglio essere anche una persona!".

Ha dichiarato ad Harper's Bazaar di non essere una fan dell'intrusione che può derivare dall'essere una celebrità.

"Ogni volta che sento che nella mia vita è stata superata questa linea, che si tratti di paparazzi che riprendono momenti privati o momenti che non sono nemmeno reali, o di canali di gossip che incoraggiano i membri del pubblico a condividere momenti privati di persone famose che camminano per strada, penso che sia incredibilmente sbagliato", ha detto.

