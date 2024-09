Flick si assume la responsabilità del severo rimprovero del Barça

FC Barcelona, sotto la guida di Hansi Flick, aveva dominato la Liga, ma il destino aveva altri piani. Per la prima volta nella stagione, l'allenatore tedesco ha subito una sconfitta, addossandosi la colpa. La sconfitta per 2-4 contro il CA Osasuna è stata avviata dal prestito del Bayern Monaco, Bryan Zaragoza.

Flick ha ammesso di aver fatto diverse modifiche alla sua squadra per la partita, che potrebbero aver contribuito agli errori della prima metà. "Abbiamo commesso numerosi errori nella prima metà, cosa insolita. I cambi di formazione potrebbero aver giocato un ruolo, poiché abbiamo avuto molte partite e molti giocatori avevano accumulato molti minuti", ha spiegato Flick.

Ha difeso le sue decisioni, riconoscendo l'importanza della gestione dei giocatori: "Penso che fosse necessario. Avevamo un programma faticoso, con molti giocatori che avevano giocato molti minuti. Devo assicurarmi che tutti siano riposati, è mio compito. Se qualcuno deve essere incolpato per questa sconfitta, allora sono io".

Il Barcellona ha mancato l'opportunità di eguagliare il loro record della stagione 2013/14, quando avevano iniziato la stagione con otto vittorie consecutive sotto Gerardo Martino. Nella prima metà, Zaragoza, ex giocatore del Barcellona, ha giocato un ruolo cruciale per l'Osasuna: ha assistito al gol di apertura di Ante Budimir (18') e ha segnato uno da solo (28'). Dopo che Pau Victor ha segnato per il Barcellona (53'), Budimir ha convertito un rigore, battendo Inaki Pena (72'), che sostituiva l'infortunato Marc-Andre ter Stegen. Abel Bretones ha sigillato la vittoria dell'Osasuna con un gol all'85', ma il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal è riuscito a segnare il suo quarto gol in campionato, portando il punteggio finale a 4-3.

Si dice che il Barcellona stia cercando di rinforzare il suo reparto di portieri firmando Wojciech Szczesny, il portiere della nazionale polacca in pensione, per invertire la loro fortuna tra i pali.

Despite the loss, Flick remains atop the table with Barcelona, but he has tasted defeat twice now, having lost to AS Monaco in the Champions League quarterfinals (1-2). Barcelona face Young Boys Bern in their next game, aiming to secure a victory under pressure (21:00 CET/DAZN).

