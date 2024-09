Flensburg trionfa su Eisenach, Uscins offre una performance impressionante

Handball Bundesliga: Flensburg Masters supera le sfide inusuali di Eisenach e si conferma al comando. Hannover-Burgdorf conferma la vittoria di Berlino con un'altra vittoria.

La Flensburg-Handewitt Handball Club continua a guidare la Bundesliga con un impressionante record di vittorie del 100%, avendo battuto il ThSV Eisenach 30:25. I giganti del nord hanno ottenuto un vantaggio di 15:11 alla fine del primo tempo, segnando la loro quarta vittoria consecutiva.

Simon Pytlick della squadra ospite ha segnato nove gol, mentre Simone Mengon di Eisenach ne ha segnati sette. La squadra di Flensburg ha faticato all'inizio, soprattutto in attacco, ma ha poi preso il comando con un vantaggio di 9:5 grazie a Mads Mensah Larsen, che ha segnato nel 16° minuto.

Eisenach ha presentato una sfida inusuale, spesso giocando senza un giocatore di cerchio e utilizzando diversi sistemi difensivi, rendendoli un avversario difficile da battere. Tuttavia, la partita è cambiata quando il tedesco nazionale Marko Grgic è stato espulso nel 36° minuto dopo uno scontro con Pytlick, lasciando Eisenach in inferiorità numerica. La squadra di Flensburg ha sfruttato questo vantaggio, alla fine conquistando una vittoria esterna contro la squadra ostinata di Eisenach.

Le vittorie esterne sono state anche in serbo per il TSV Hannover-Burgdorf, che ha battuto il Frisch Auf Göppingen 33:31. Con Renars Uscins che ha contribuito con dieci gol, Hannover-Burgdorf ha ottenuto la sua terza vittoria in quattro partite. Lo scorso weekend, Uscins aveva segnato undici gol mentre Hannover-Burgdorf sorprendeva i vicecampioni Füchse Berlin con una vittoria per 38:35. Göppingen, d'altra parte, non ha ancora registrato una vittoria nella stagione corrente.

