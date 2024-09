- Flensburg-Handewitt recupera Novak dal Wetzlar in campionato.

La squadra Flensburg-Handewitt ha annunciato un trasferimento per la prossima stagione, poco prima dell'inizio del campionato tedesco di handball. Il giocatore sloveno Domen Novak, attualmente in forza al Wetzlar, si unirà ai Northern Germans per la stagione 2025-2026.

Il ventiseienne ala destra ha firmato un contratto biennale con la squadra, valido fino al 2027. Nella scorsa stagione, Novak ha segnato un impressionante totale di 183 gol per Wetzlar, posizionandosi come miglior marcatore della squadra.

Il manager della squadra di Flensburg, Holger Glandorf, ha espresso il suo entusiasmo per Novak, dichiarando: "Con Domen, abbiamo acquisito un giocatore che ha un grande potenziale e esperienza internazionale". Di conseguenza, i contratti di Johan Hansen e Aksel Horgen non verranno rinnovati. Questo venerdì alle 20:00 CEST, Flensburg ospiterà l' HC Erlangen per inaugurare la stagione.

