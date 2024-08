- Flensburg-Handewitt, dalla Germania, inizia il suo viaggio con aspirazioni nobili

SG Flensburg-Handewitt Avvia la Nuova Campagna della Bundesliga con Fiduciosa: "Abbiamo la squadra e l'esperienza per competere al massimo livello," ha dichiarato il Direttore Sportivo Ljubomir Vranjes durante una conferenza stampa a Harrislee. Senza dubbio, vincere la "campionato tedesco" è l'obiettivo, ma il progresso è la strategia, ha affermato il 50enne svedese.

Rispecchiando sentimenti simili, l'allenatore Nicolej Krickau ha concordato. "Si può influenzare solo la propria prestazione," ha espresso il 37enne danese, alla sua seconda stagione come allenatore dei Nord Tedeschi. "È sempre questione dei prossimi due punti."

L'allenatore cerca di sfruttare le lezioni della sua prima stagione in Bundesliga. Riguardo alle sue principali lezioni, il danese, valutando la classifica del campionato, ha commentato: "Non sempre la squadra migliore o la strategia tattica vince. A volte è una battaglia."

Finire terzi nella passata stagione è stato un passo indietro

Mentre la squadra di Flensburg ha conquistato il titolo nella European League l'anno scorso, con l'intenzione di difenderlo nella prossima serie, finire terzi nella Bundesliga è stato deludente, soprattutto con un distacco di 12 punti dai campioni SC Magdeburg.

Per la prossima stagione, che inizia il 6 settembre (20.00 CET/Dyn) con una partita casalinga contro l'HC Erlangen, la stabilità e l'armonia all'interno della squadra saranno i fattori influenti per la squadra di Flensburg. L'unica nuova aggiunta alla rosa è il campione olimpico danese Niclas Kirkeløkke. Il 30enne mancino è versatile e può giocare sia in attacco che in ala.

Un altro nuovo acquisto è Patrick Volz. Il 25enne è passato dall'HBW Balingen-Weilstetten retrocesso in Bundesliga e poi prestato al SønderjyskE HB, club di prima divisione danese. Inoltre, come assistente allenatore, benvenuto il leggendario Anders Eggert. Il 41enne danese ha contribuito alla SG per undici anni. Con un totale di cinque campioni olimpici danesi e il capitano della nazionale tedesca Johannes Golla, che ha vinto l'argento a Parigi, la direzione di Flensburg considera la squadra ben attrezzata.

Una dichiarazione ottimistica del Direttore Generale Holger Glandorf riguardo ai biglietti stagionali. Finora sono stati acquistati più di 5.100 biglietti stagionali.

