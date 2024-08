- Finora sono state presentate dieci proposte per l'istituzione di attività di coltivazione di cannabis.

In Brandeburgo, sono state presentate finora solo poche domande per il permesso di costituire una cooperativa per la coltivazione di marijuana. Fino ad ora, "dieci domande per i permessi per stabilire la coltivazione comunitaria di marijuana" sono state ricevute dall'ufficio statale competente per la protezione del consumatore, come confermato da un rappresentante del Ministero della Protezione del Consumatore del Brandeburgo in risposta a una richiesta. Tali domande potevano essere presentate a partire dal 1° luglio.

Attualmente, nessuna domanda è stata né approvata né rifiutata, ha dichiarato il rappresentante. Tuttavia, l'autorità regolatrice è obbligata a prendere una decisione su una domanda entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni e le prove necessarie. Di conseguenza, le prime decisioni sono previste per ottobre al più presto. A causa della forte domanda di consulenze, tali servizi sono anche offerti dall'ufficio statale competente per la protezione del consumatore, ha fatto notare il rappresentante del ministero.

In primo luogo, molto è ancora in fase di esplorazione. All'interno del Ministero della Salute, si sta formulando un regime di sanzioni per le regolamentazioni della marijuana. "Il processo di formazione non è ancora completo", ha spiegato il rappresentante del ministero. Tuttavia, stanno esaminando quali cataloghi di sanzioni sono già stati emessi da altri stati federali e quali intuizioni possono essere ottenute da essi.

Dal 1° aprile dell'anno in corso, il possesso di quantità specifiche di marijuana, la coltivazione privata e il consumo pubblico della droga da parte di individui di età superiore ai 18 anni sono stati legalizzati a livello nazionale, a condizione che siano rispettate determinate condizioni. Non è possibile portare con sé più di 25 grammi in pubblico o più di 50 grammi in casa. Sono autorizzate tre piante nell'area abitativa. Il mancato rispetto può comportare multe salate.

