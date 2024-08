- Finora sono state presentate cinque domande di autorizzazione per la coltivazione di cannabis in Turingia.

Nella regione della Turingia, cinque organizzazioni hanno presentato domanda per la coltivazione della marijuana. Tra queste ci sono i club sociali della marijuana di Arnstadt, Erfurt, Jena, Weimar e il distretto di Hildburghausen, come confermato dal Ministero delle Infrastrutture su richiesta. Secondo una decisione della giunta, l'Ufficio Agricolo e Rurale di Stato di Jena è responsabile del rilascio dei permessi per la coltivazione della marijuana.

L'autorità è tenuta a prendere una decisione sulla domanda entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni e i documenti necessari. I primi permessi potrebbero essere rilasciati entro ottobre al massimo. Secondo il portavoce di stato dell'Associazione Cannabis della Turingia, Friedemann Söffing, altri cinque club nello stato stanno attualmente lavorando per presentare domande simili.

Le linee guida per la coltivazione personale non commerciale della marijuana nei club di coltivazione sono entrate in vigore il 1° luglio di quest'anno. Tuttavia, ciò dipende dall'autorizzazione ufficiale e dal controllo dello stato. L'Ufficio Agricolo e Rurale di Stato di Jena è anche responsabile dell'applicazione e della punizione delle violazioni relative ai club di coltivazione.

Una delle condizioni per i club di coltivazione è dimostrare che distribuiranno solo marijuana con un contenuto di THC limitato ai membri adulti. Il THC è l'elemento psicoattivo presente nella pianta di canapa. I club devono anche designare un rappresentante formato per la prevenzione delle dipendenze.

Le cinque organizzazioni della Turingia mirano a coltivare la cannabis, specificamente la marijuana, in quanto hanno presentato domanda all'Ufficio Agricolo e Rurale di Stato di Jena. Il contenuto di THC nella marijuana distribuita da questi club sarà strettamente regolato a causa dei suoi effetti psicoattivi.

