- Finora sono state effettuate oltre 3600 valutazioni linguistiche a professionisti medici non nativi.

L'Associazione Medica dello Stato ha eseguito un totale di 3.650 valutazioni linguistiche specialistiche, necessarie per i medici stranieri per ottenere la licenza per esercitare la medicina in Sassonia. Quest'anno, sono state condotte 504 di queste valutazioni, con 332 primi tentativi e 172 riprovi. Un numero significativo di candidati, circa 300, proveniva dalla Siria. Dopo la laurea, i laureati siriani spesso iniziano a imparare il tedesco e presentano domanda per l'emigrazione.

Secondo l'associazione, queste valutazioni si svolgono ora fino a due volte a settimana per rispettare i termini di registrazione il più rapidamente possibile. Tuttavia, le cancellazioni improvvise a causa di carenze linguistiche o fallimenti persistenti rappresentano sfide organizzative, con conseguenti tempi di attesa. Le valutazioni includono conversazioni simulate con pazienti e medici, nonché la ripetizione scritta di anamnesi e risultati medici.

Una precisione linguistica è cruciale per una comunicazione efficace. Queste valutazioni sono attive dal maggio 2016 e sono state implementate a causa dell'inadeguatezza dei precedenti certificati e diplomi linguistici generali per valutare le competenze linguistiche necessarie per la pratica professionale.

I professionisti medici devono comprendere i dettagli dei loro pazienti senza molte ambiguità e devono essere in grado di comunicare spontaneamente e in modo professionale per informare i pazienti e i loro familiari sulle diagnosi, sulle malattie e sui trattamenti. Una comprensione chiara è altrettanto importante per il lavoro collaborativo con altri medici e per scopi di documentazione.

L'Associazione Medica sottolinea l'importanza di assumere solo medici professionalmente competenti, rendendo le valutazioni linguistiche rigorose e complete. Inoltre, poiché la comunicazione professionale è cruciale nel campo medico, le valutazioni testano la capacità dei candidati di trasmettere informazioni in modo accurato ed efficiente.

Leggi anche: