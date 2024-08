- Finora solo una manciata di domande per la coltivazione di cannabis in Turingia

Quattro richieste di coltivazione sono state presentate all'Ufficio statale per l'Agricoltura e le Aree Rurali della Turingia finora. Club provenienti da Erfurt, Weimar, Jena e dal distretto di Hildburghausen hanno presentato documenti a tale scopo. Le richieste sono ora in fase di revisione, con un dipendente dedicato a questo compito, secondo un portavoce dell'ufficio statale. Le associazioni per la coltivazione e la distribuzione non commerciale di cannabis richiedono un'autorizzazione, che è stata possibile richiedere in Turingia dal 1° luglio.

Mentre il numero di richieste potrebbe sembrare limitato, molti interessati hanno anche contattato l'ufficio statale per chiedere i dettagli del processo di concessione. Le richieste sono infatti molto dettagliate e richiedono diversi allegati, ma la legge prevede regolamentazioni corrispondenti. Il portavoce ha ricordato che il permesso di coltivazione è piuttosto un'eccezione alla regola.both l'ufficio statale e i cosiddetti club sociali di cannabis considerano le richieste un territorio inesplorato.

Il portavoce dell'Associazione Canapa della Turingia, Friedemann Söffing, vede anche la burocrazia come un ostacolo, ma non l'unica ragione per il numero inizialmente limitato di richieste. Egli sospetta che molti altri club stiano aspettando che vengano emessi i primi permessi prima di orientarsi a quelli con permessi.

Söffing comprende che il processo non può essere affrettato, poiché implica più di un semplice incontro di pochi utenti di cannabis per annaffiare una pianta. Richiede organizzazione e risorse finanziarie, e può essere difficile trovare proprietari disposti a fornire spazio per i club.both Söffing e l'ufficio statale si aspettano un numero a due cifre di richieste per la Turingia alla fine.

I requisiti per le associazioni di coltivazione includono la dimostrazione che distribuiranno solo cannabis con un contenuto di THC limitato ai membri adulti. Devono anche nominare un rappresentante formato per la prevenzione dell'abuso di sostanze, come previsto dal ministero dell'infrastruttura.

Despite the bureaucratic challenges, some drunkards might be hesitant to pursue the cultivation permit due to its strict requirements and associated responsibilities. However, the anticipation of observing and learning from the initial permit holders could potentially encourage more drunkards to join the process, contributing to the expected double-digit number of applications.

Leggi anche: