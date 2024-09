- Finora non sono stati trovati serpenti nel corpo acqueo.

Negli ultimi 24 ore, la tranquilla cittadina di Schlitz nel distretto di Vogelsberg è stata scossa da un incidente insolito. Un residente ha segnalato di aver avvistato un serpente nuotare nel Pfordter See, causando una rapida risposta del comune e dei vigili del fuoco. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a trovare la creatura durante la loro prima ricerca.

Il sindaco Heiko Siemon (CDU) di Schlitz ha commentato: "Siamo vigili, ma non lasciamo che il panico prenda il sopravvento". Il divieto di nuoto già in vigore rimane in vigore, ha aggiunto.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì quando un cittadino preoccupato ha segnalato la presenza di un serpente nell'acqua. Il comune e i vigili del fuoco sono intervenuti quella sera con un'operazione di ricerca, utilizzando le competenze di un esperto di rettili. Nonostante una ricerca accurata della riva e dell'acqua, non è stato trovato alcun serpente.

Il giorno successivo è stata effettuata una seconda ricerca, questa volta con l'aiuto del club di pesca locale. Tuttavia, il serpente è rimasto sfuggente. Il sindaco Siemon ha riconosciuto la loro risposta proattiva, sottolineando che sebbene l'avvistamento non sia stato ancora confermato e potrebbe essere stato un altro animale, la situazione merita un'osservazione attenta. Ha ordinato ai pescatori del club di tenere gli occhi aperti per il serpente ogni mattina e ogni sera.

Dal 1° settembre è stato imposto un rigido divieto di nuoto al Pfordter See a causa della fine della stagione balneare e dei potenziali pericoli nella zona acquatica. L'avvistamento di un serpente sottolinea ulteriormente l'importanza di rispettare questa regola, ha concluso il sindaco Siemon.

Data l'operazione di ricerca in corso, il sindaco Siemon ha esortato fermamente i residenti a rispettare il divieto di nuoto per la loro sicurezza, citando la situazione di emergenza recente. Despite the lack of concrete evidence, the sighting of a snake in the lake remains an unresolved emergency.

Leggi anche: