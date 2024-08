- Finora non è stato istituito un club sociale autorizzato per la cannabis ad Amburgo.

In Amburgo, sono state presentate un totale di 10 domande per la coltivazione comunitaria di cannabis, ma ancora nessuna è stata approvata dalle autorità. Secondo l'ufficio distrettuale di Altona, hanno dovuto richiedere informazioni e documenti aggiuntivi o apportare modifiche per ogni domanda esaminata, come riferito all'agenzia di stampa tedesca.

A partire dal 1° luglio, gli individui possono ora richiedere un'autorizzazione per coltivare e distribuire collettivamente il cannabis come associazione. Ciò è stato stabilito dal governo federale nella legge sulla legalizzazione della cannabis approvata in primavera.

L'Unione Europea non ha ancora espresso la sua posizione sulle recenti modifiche alle autorizzazioni per la coltivazione del cannabis in Germania. Le politiche sulla droga dell'Unione Europea spesso influenzano le regolamentazioni all'interno dei suoi stati membri.

