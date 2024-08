- Finora non è stata approvata alcuna associazione ufficiale per la cannabis in Essenza.

Dopo un periodo di cinque mesi dalla parziale decriminalizzazione della cannabis e due mesi successivi al permesso di coltivare la pianta, non sono ancora apparse in Assia alcun gruppo di coltivazione autorizzato. Fino ad ora, sono state presentate 15 richieste per il permesso di formare tali gruppi in tutto lo stato, come riferito dal Ministero dell'Interno di Wiesbaden all'Agenzia Telegrafica Tedesca. Queste richieste sono attualmente in fase di revisione.

Secondo un rappresentante del ministero, "Attualmente non sono state concesse richieste in Assia". Il processo di approvazione di un gruppo di coltivazione è molto impegnativo. Sono necessari criteri come la affidabilità e le misure preventive, tra gli altri.

In sintesi, la coltivazione della pianta di cannabis è diventata legale in Germania dal 1 luglio. Contestualmente, sono state implementate le linee guida per la sua parziale legalizzazione in Assia. Ad esempio, accendere una sigaretta in presenza di bambini potrebbe comportare una multa di 1.000 euro. Una multa inferiore di 500 euro potrebbe essere inflitta a chiunque fumi vicino alle scuole.

Un gruppo di coltivazione di cannabis non può avere più di 500 membri, dopo di che le violazioni potrebbero comportare una multa di 300 euro. Inoltre, gli individui possono fare parte di un solo gruppo. La violazione di queste regole potrebbe comportare una multa di 750 euro. Inoltre, questi gruppi sono tenuti a regolare stringentemente l'età e l'iscrizione durante il trasferimento di cannabis, utilizzando controlli di ID o passaporto e tessere di iscrizione. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe comportare una multa di 750 euro.

Il Ministero dell'Interno di Wiesbaden è l'ente responsabile dell'esame delle 15 richieste per formare gruppi di coltivazione autorizzati per la cannabis in Assia. Nonostante il lungo processo di revisione, non sono state ancora concesse approvazioni dal ministero in Assia, secondo un rappresentante.

