- Finora approvate 4600 domande di premio per le riparazioni della Turingia

In Lizza, Lavatrici o Lavastoviglie - la domanda per il sussidio statale per la riparazione di elettrodomestici rimane elevata nella Turingia. Dal nuovo avvio del bonus statale per le riparazioni a metà maggio, sono state ricevute più di 6.200 domande, ha annunciato il Ministero dell'Ambiente. Circa 4.600 di queste sono state approvate, con circa 350.000 euro di finanziamenti già erogati per la riparazione di dispositivi elettronici.

Promuovere la Consapevolezza Ambientale e dei Costi

I fondi per il bonus sono stati ora aumentati di 300.000 euro a 800.000 euro, è stato riferito. Questo dovrebbe bastare per arrivare alla fine dell'anno. "Il nostro bonus è un importante stimolo per il diritto alla riparazione e il sostegno finanziario a livello nazionale", ha sottolineato il Ministro dell'Ambiente Bernhard Stengele (Verdi). Gli abitanti della Turingia hanno molto elettro-immondizia e così risparmiano il portafoglio e l'ambiente.

Per il programma lanciato nel 2021, ci sono state circa 30.000 domande negli ultimi tre anni, secondo il ministero. La metà dei costi di riparazione è coperta - fino a un massimo di 100 euro per abitante della Turingia e anno - con una media di circa 75 euro attualmente richiesti. Principalmente vengono riparati telefoni rotti, lavatrici e macchine per il caffè, nonché lavastoviglie e forni. Meno comuni vecchi dispositivi come i registratori a cassette o gli elettrodomestici della cucina della DDR vengono riparati dagli abitanti della Turingia. Il bonus per le riparazioni è particolarmente popolare a Erfurt, Jena e nel distretto di Saalfeld-Rudolstadt.

400 Tonnellate in Meno di Rifiuti Elettronici

L'anno in corso è stato preceduto da uno studio dell'Istituto Fraunhofer per la affidabilità e la microintegrazione (IZM) di Berlino. Secondo questo, il bonus ha generato quasi 5,5 milioni di euro di fatturato totale nel mercato delle riparazioni - circa 2,3 milioni di euro dei quali sono stati sostenuti negli ultimi anni. Le riparazioni sono state effettuate per metà dai commercianti specializzati, un quarto dai laboratori, e talvolta nei caffè delle riparazioni.

Più di un terzo degli utenti ha dichiarato che non avrebbe effettuato le riparazioni senza il bonus. Secondo lo studio, questo ha portato a risparmiare circa 3.000 tonnellate di CO2 e evitare quasi 400 tonnellate di rifiuti elettronici.

