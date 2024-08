- Fino al campo, la squadra di calcio si muove.

La disputa di lunga data per il campo tra il club di calcio di seconda divisione Hannover 96 e la squadra di football americano Hamburg Sea Devils è stata temporaneamente risolta. Entrambe le parti hanno concordato di spostare la partita di football americano della European League of Football dei Sea Devils contro i Cologne Centurions della prossima domenica dallo stadio Heinz von Heiden Arena di Hannover allo stadio Eilenriedestadion sul terreno dell'Accademia 96.

La partita di calcio giocata nell'Arena alla fine di luglio aveva gravemente danneggiato il nuovo campo in erba. "Il campo è un disastro", si è lamentato l'allenatore di 96, Stefan Leitl. La prima partita casalinga di seconda divisione contro Jahn Regensburg era temporaneamente a rischio.

La seconda partita casalinga dei Sea Devils prevista dal contratto a Hannover viene ora spostata per rispetto del campo. Poiché Hannover 96 giocherà contro l'Hamburger SV nello stadio Heinz von Heiden Arena il 23 agosto.

"Capiamo le preoccupazioni delle parti responsabili di Hannover 96", ha detto il direttore generale della squadra di calcio, Mark Weitz. "Per questo motivo, abbiamo deciso in spirito sportivo e abbiamo concordato lo spostamento temporaneo. Il rapporto è molto positivo e non sono escluse ulteriori apparizioni a Hannover in futuro".

Poiché non c'è uno stadio adatto a Amburgo per i Sea Devils, la squadra gioca le sue partite casalinghe in vari stadi del nord della Germania durante la stagione attuale della European League. Oltre al Volksparkstadion di Amburgo e allo stadio Heinz von Heiden Arena di Hannover, i giocatori sono stati anche ospiti dello stadio Weser di Brema e della Lohmühle di Lubecca a giugno.

Lo spostamento della partita dei Sea Devils è un sollievo per Hannover 96, poiché le condizioni del campo da calcio dello stadio Heinz von Heiden Arena stavano causando preoccupazione. I Sea Devils giocheranno ora la loro partita contro i Cologne Centurions allo stadio Eilenriedestadion sul terreno dell'Accademia di Hannover 96.

