- Fino al 2028: gli orsi polari si estendono con il tempo tempestoso

I campioni di hockey su ghiaccio tedeschi, Eisbären Berlin, hanno assicurato il contratto a lungo termine dell'attaccante Manuel Wiederer. Il giocatore della nazionale tedesca e medaglia d'argento del Campionato del Mondo 2023 ha esteso il suo contratto fino al 2028, come annunciato dal club. Wiederer gioca per gli Eisbären dal 2021 e ha vinto con loro due volte il campionato tedesco.

"È un giocatore molto importante per noi, sia sul ghiaccio che fuori," ha detto il direttore sportivo degli Eisbären, Stéphane Richer, "A mio parere, Manuel è uno dei migliori attaccanti difensivi della nostra lega, che segna anche punti in modo costante."

In 172 partite nella Deutsche Eishockey Liga (DEL) per gli Eisbären, Wiederer ha segnato 29 gol e ha assistito in 28.

