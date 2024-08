- Fino a 27 gradi a nord si prevedono potenziali temporali per mercoledì.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS), sono previste condizioni soleggiate per both Amburgo e Schleswig-Holstein. Martedì, Amburgo dovrebbe raggiungere massime di 27 gradi, mentre Sylt potrebbe raggiungere solo 23 gradi, come condiviso dal DMS. Con l'arrivo della sera, le nuvole di pioggia si sposteranno dall'Oceano Atlantico, potenzialmente scatenando occasionali temporali.

Durante la transizione dalla sera a mercoledì, il DMS prevede una miscela di piogge e temporali, con le temperature che scendono a una fresca 15 gradi. Mercoledì porterà nuvole, occasionali piogge e ancora più temporali. Inoltre, forti venti occidentali sono previsti lungo le coste.

Despite the sunny forecast for Hamburg and Schleswig-Holstein earlier in the week, the situation changes dramatically by Wednesday. Thunderstorms are predicted to accompany the blend of showers, making the weather rather unpredictable and potentially unsettling.

