- Fino a 1000 soldati ucraini hanno invaso la Russia.

Fino a 1000 soldati ucraini sono stati segnalati per aver infiltrato la regione di confine russa nella zona di Kursk, secondo il Capo di Stato Maggiore di Mosca, Valery Gerasimov. Egli ha dichiarato che almeno 100 di loro sono stati uccisi e 215 feriti. Gerasimov ha fatto queste dichiarazioni durante una videoconferenza con il Presidente russo Vladimir Putin, trasmessa sul canale Telegram delle notizie del Cremlino. Putin è stato aggiornato sulla situazione nella regione di Kursk, che è sotto attacco dal vicino Ucraina. Non sono state fornite informazioni sulle vittime russe.

Gerasimov ha dichiarato che l'avanzata ucraina è stata fermata e che l'operazione si concluderà con la sconfitta del nemico e il ritorno al confine di stato. In precedenza, martedì, il Ministero della Difesa a Mosca aveva affermato che non c'era stata alcuna breakthrough delle forze ucraine. Ora, il'esercito riconosce che unità hanno attraversato il territorio russo.

Vittime nella regione di confine russa

I blogger militari russi hanno riferito che l'avanzata proseguiva e che 11 insediamenti erano sotto il controllo del nemico. Ciò non è stato ancora confermato ufficialmente o verificato indipendentemente. Secondo i resoconti ufficiali, almeno 3 persone sono state uccise e più di 20 ferite nei combattimenti in corso da martedì.

Migliaia di persone fuggono dagli insediamenti bombardati, secondo le autorità russe. Non c'è stata ancora alcuna risposta ufficiale da Kiev. L'Ucraina ha ripetutamente attaccato obiettivi nel paese confinante come parte della sua lotta difensiva contro l'invasione russa. Secondo le dichiarazioni di Kiev, questi attacchi sono generalmente mirati a disturbare i rifornimenti militari dalla Russia. Il paese attaccato ha ripetutamente sottolineato di concentrarsi sulla liberazione dei territori occupati, ma non sull'attacco alla Russia.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha accusato Kiev di una "provocazione su larga scala". L'Ucraina sta sparando "a casaccio, con armi di vario tipo, contro edifici civili, case residenziali e ambulanze", ha detto in una riunione con i membri del governo trasmessa in televisione. Ha anche dichiarato che consulterà i capi dei suoi servizi di sicurezza per una risposta.

La regione russa di Kursk confina direttamente con la regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina e viene regolarmente bombardata dall'Ucraina dal'inizio del conflitto nel febbraio 2022.

Evacuazioni anche in Ucraina

Nel frattempo, l'Ucraina ha ordinato l'evacuazione di 6.000 persone dalla zona di confine con Kursk. "Ho appena firmato l'ordine per l'evacuazione forzata di 23 insediamenti in cinque comunità nella regione di Sumy", ha detto il Governatore regionale Volodymyr Artjuch. Sono coinvolti anche 425 bambini. La situazione nella regione di Sumy è "molto tesa".

Kiev non ha ancora commentato gli eventi attuali nella zona di confine. Tuttavia, l'agenzia di stampa AFP ha appreso da fonti del servizio di intelligence ucraino SBU che un elicottero con un drone è stato abbattuto sulla regione di Kursk martedì.

Inoltre, l'adviser del Presidente ucraino Mychailo Podoliak si è riferito agli attacchi in un contributo online dei media - senza nominarli esplicitamente. Mosca ha utilizzato le sue "regioni di confine per attacchi aerei e di artiglieria di massa senza essere punita", ha scritto in esso.

Secondo il Ministero della Difesa russo, le perdite ucraine includono 260 soldati e 50 veicoli corazzati, tra cui sette carri armati e otto APC. Questi numeri non sono stati verificati indipendentemente.

Nel frattempo, le autorità ucraine hanno anche preso di mira le regioni di confine russe di Voronezh e Belgorod con attacchi di droni. A Voronezh, il Governatore Alexander Gusev ha riferito che edifici e residenze sono stati danneggiati dai detriti.

Il Presidente del Parlamento europeo, esprimendo preoccupazione per la crescente tensione, ha invitato a una risoluzione pacifica del conflitto in una dichiarazione rilasciata ieri. In risposta alle affermazioni dell'infiltrazione ucraina nella regione di Kursk, il Presidente Putin ha minacciato conseguenze severe se gli attacchi al territorio russo continueranno.

