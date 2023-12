Fino a 100 persone bloccate dal ghiaccio nel lago del Minnesota settentrionale

L'ufficio dello sceriffo della contea di Beltrami ha dichiarato che i pescatori sono rimasti bloccati su una banchisa che si è staccata dal ghiaccio principale dell'Upper Red Lake e non sono riusciti a tornare a riva.

L'acqua aperta è troppo grande per essere superata e stiamo lavorando a un'operazione per riportare le persone a riva". Diversi soccorritori della zona sono in viaggio. Non ci sono indicazioni e non abbiamo notizie di persone in acqua", ha aggiunto il comunicato.

In un post su Facebook, giovedì, l'Ufficio dello sceriffo della contea di Beltrami e il Dipartimento delle risorse naturali del Minnesota hanno dichiarato che le condizioni del ghiaccio in tutto lo Stato cambiano frequentemente con condizioni irregolari.

"Anche se le previsioni sembrano buone per la formazione di ghiaccio, le condizioni del ghiaccio rimarranno scarse fino a quando non ci sarà una serie di giorni freddi che formeranno nuovo ghiaccio chiaro. Rimanete a riva fino a quando non ci saranno almeno 4 pollici di ghiaccio nuovo e chiaro. Se uscite, assicuratevi di avere tutte le attrezzature di sicurezza adeguate e controllate spesso lo spessore del ghiaccio", ha avvertito il DNR.

L'ufficio dello sceriffo è stato chiamato giovedì sullo stesso lago per due pescatori che erano caduti nel ghiaccio con un ATV, hanno dichiarato in un comunicato. Gli uomini hanno riferito di essere riusciti a uscire dall'acqua ma di essere rimasti bloccati e di non essere riusciti a tornare al resort da cui provenivano. Entrambi gli uomini sono riusciti a tornare indietro e non hanno riportato ferite.

L'ufficio dello sceriffo ha aggiunto: "Le recenti piogge e le prolungate temperature sopra lo zero hanno causato il deterioramento delle condizioni del ghiaccio. Ci sono molte case di ghiaccio in tutta la regione che stanno cadendo attraverso il ghiaccio e non possono essere rimosse perché le squadre di recupero riferiscono che il ghiaccio è troppo debole. Si spera che con l'arrivo di un clima più freddo si possa rimuovere la struttura in modo sicuro. Se decidete di andare sul ghiaccio, controllate frequentemente lo spessore e sappiate dove state viaggiando. Informatevi presso le località turistiche della zona prima di andare sul ghiaccio".

La contea di Beltrami si trova nel Minnesota nordoccidentale.

Fonte: edition.cnn.com