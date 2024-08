- Finisce la carriera: il portiere si lascia alle spalle dalla Federazione tedesca di calcio

È giunto il momento di appendere gli scarpini per il leggendario campione del Mondiale 2014: Manuel Neuer (38), portiere storico della nazionale tedesca, ha annunciato il suo addio al calcio internazionale. Ha reso noto il suo ritiro su Instagram mercoledì pomeriggio (21 agosto), dichiarando: "Grazie, Germania! Indossare la tua maglia da nazionale è stato un onore".

Nel video di Instagram, il portiere esperto condivide: "Ciao, tifosi, cara Germania del calcio. È arrivato il giorno inevitabile. Oggi segna la fine del mio viaggio con la nazionale tedesca di calcio." Menzionando la difficoltà di questa decisione, aggiunge: "Chiunque mi conosca capisce che questa non è stata una scelta facile per me."

Quindici anni con la squadra DFB

Il momento più memorabile della carriera di Neuer durante i suoi 15 anni con la squadra DFB è stata la vittoria del Mondiale 2014 in Brasile. Riflettendo sulla sua carriera, si sente "orgoglioso e grato" per le esperienze. Indossando la fascia di capitano per sette anni, considera tutto ciò che è venuto dopo il 2014 come un bonus. L'Europeo casalingo di quest'estate è stata la ciliegina sulla torta.

Il viaggio di Manuel Neuer con la nazionale maggiore è iniziato nel 2009, quando ha affrontato gli Emirati Arabi Uniti. Al Mondiale 2010 in Sud Africa, è diventato il portiere titolare della Germania. Con 124 presenze, è il portiere più presente della Germania, e con 39 presenze nei campionati europei e mondiali, detiene il record di entrambi, giocatore e portiere più presenti della Germania. Conosciuto per il suo approccio innovativo al ruolo del portiere, viene spesso riconosciuto come uno dei migliori portieri di tutti i tempi. Ha vinto il premio IFFHS World's Best Goalkeeper nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2020, ed è stato nominato Miglior Portiere del Mondo del Decennio 2011-2020, e ha anche ricevuto il premio FIFA's World's Best Goalkeeper nel 2020.

Il futuro di Manuel Neuer al Bayern Monaco rimane incerto. Attualmente, è sotto contratto con il suo club di lunga data fino al 30 giugno 2025.

La moglie Anika esprime orgoglio

Il sostegno a Manuel Neuer dopo l'annuncio del suo ritiro sta arrivando attraverso i commenti di Instagram. Mentre molti tifosi sono dispiaciuti, sua moglie Anika Neuer (24) sta celebrando i suoi successi. Scrive: "Sei il miglior portiere del mondo! Siate orgogliosi di ciò che avete ottenuto con la nazionale. Ti amiamo immensamente."

