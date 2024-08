- Fine del "privilegio dei costi secondari" nel mercato della televisione: Telekom chiude

Dopo la fine del "privilegio dei costi accessori", in cui gli inquilini dovevano pagare la loro connessione TV tramite i costi di gestione e gli operatori della rete via cavo come Vodafone avevano un vantaggio significativo, Deutsche Telekom sta guadagnando slancio. Dopo le cancellazioni, Magenta TV ha aggiunto 114.000 clienti nel secondo trimestre, come annunciato a Bonn. In totale, ora ci sono circa 4,5 milioni di clienti.

La crescita è accelerata, con un aumento netto di soli 73.000 nel primo trimestre dell'anno. Telekom ha investito pesantemente nella pubblicità per grandi eventi come il Campionato Europeo di Calcio UEFA per stimolare gli affari, il che ha probabilmente contribuito all'aumento della domanda. Secondo il CEO Tim Höttges, il marchio Magenta TV ha ricevuto un "boost" nell'ultimo trimestre.

La campagna pubblicitaria costosa ha dato i suoi frutti

Oltre ai clienti TV legati alla connessione, ci sono anche i "Over the Top" (OTT) che ricevono Magenta TV fuori dal loro contratto internet e non hanno bisogno di un ricevitore. La società ha venduto "centinaia di migliaia" di tali contratti, secondo il CFO Christian Illek. Tuttavia, alcuni di questi clienti sono solo temporanei, avendo sottoscritto Magenta TV durante il UEFA Euro 2024 a causa della sua ampia offerta e poi annullando o pianificando di annullare i loro contratti.

Il privilegio dei costi accessori è cosa del passato

Dal 1° luglio 2024, i costi per il segnale TV non possono più essere addebitati agli inquilini tramite i costi accessori. Questa opzione, esistente per decenni, ha dato al leader di mercato Vodafone un chiaro vantaggio competitivo. La filiale tedesca di Vodafone, un conglomerato britannico, aveva circa 8,5 milioni di clienti che pagavano per la loro connessione TV in questo modo, volessero o no. I proprietari avevano stipulato corrispondenti accordi collettivi.

Non è più possibile farlo e i clienti devono ora avere un contratto diretto con il provider TV o partecipare volontariamente a una nuova forma di contratto collettivo. Da inizio anno, Vodafone ha perso circa 1,3 milioni di clienti a causa di questo cambiamento legislativo, con un significativo calo atteso nel trimestre estivo.

Metodi di trasmissione diversi

Ci sono diversi modi per guardare la TV, tra cui via satellite, antenna, cavo e internet. Mentre ci sono canali gratuiti su internet, come la ARD Mediathek, i canali privati sono generalmente a pagamento. I provider di internet come Zattoo, waipu.tv e Magenta TV offrono l'accesso a questi canali e ora sono in una fase di crescita.

Rispetto alle consistenti perdite di Vodafone, il guadagno di circa 187.000 clienti di Telekom dall'inizio dell'anno è limitato. Chiamato in causa, il CFO Christian Illek ha sottolineato che ci sono anche clienti che non vogliono più la TV lineare. "Hanno lasciato la connessione obbligatoria e non vogliono alcuna connessione TV". Il numero esatto è incerto, ma il consiglio di amministrazione è "molto soddisfatto" dello sviluppo generale della TV.

Risultati trimestrali positivi

L'attività della società con sede a Bonn con la sua filiale americana T-Mobile US sta andando bene, con una domanda sorprendentemente elevata per i contratti

