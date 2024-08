- Finché Lindemann non fa domande di addio con una poesia

Till Lindemann, leader dei Rammstein, ha scatenato le speculazioni tra i fan riguardo a una possibile uscita con una poesia sul suo account Instagram. Lindemann ha pubblicato una foto di sé stesso in un lago e ha scritto sotto il titolo "Tutto ha il suo tempo" qualcosa come: "Il passato lascia rughe / meglio tardi che mai / quando purtroppo non può più andare avanti / si dovrebbe prendere il cappello e il cappotto / avventurarsi nel vasto mondo."

Alcuni utenti hanno mostrato solidarietà al 61enne, mentre altri hanno temuto che i versi segnassero un'uscita dai Rammstein. La gestione della band non ha inizialmente commentato la questione su richiesta dell'agenzia dpa.

Solo pochi giorni fa, i Rammstein hanno ringraziato i loro fan su Instagram per il loro sostegno dopo il loro tour. Nonostante il "gigante tour degli stadi" sia ora giunto al termine dopo 135 concerti, "Rammstein non è finita. Noi non siamo finiti. Voi non siete finiti. La strada continua", si leggeva nella pubblicazione.

Pausa e tempi di riposo non sono insoliti per la band. Ci sono stati dieci anni tra gli album "Liebe ist für alle da" e l'ultimo album senza titolo.

