Sam Bankman-Fried, 32 anni, ha ricevuto una condanna a 25 anni di carcere dopo la sua condanna da parte di una giuria in novembre per numerosi reati federali di frode e cospirazione. I reati derivavano da un piano pluriennale per trasferire segretamente fondi dai conti dei clienti di FTX senza il loro consenso, mentre si informavano gli investitori e i prestatori in modo ingannevole e si facevano acquisti lussuosi, come immobili, vacanze in jet privati e donazioni politiche.

Due anni dopo il crollo di FTX a causa della mancanza di liquidità, Bankman-Fried sostiene di aver ricevuto un processo ingiusto.

La sua squadra legale ha dichiarato in un memorandum di appello che "è stato considerato colpevole - prima ancora di essere incriminato". Con il crollo di FTX ora due anni fa, affermano che "sta emergendo un'immagine significativamente diversa - una che indica che FTX non era insolvente e, in effetti, aveva asset per miliardi per rimborsare i clienti".

Affermano che il giudice Lewis Kaplan ha commesso errori nel minare la difesa e i suoi avvocati, addirittura umiliando la testimonianza stessa di Bankman-Fried durante l'udienza preliminare e davanti alla giuria.

L'appello parallela gli argomenti presentati prima della sentenza di Bankman-Fried in precedenza quest'anno. Il focus principale è sulle perdite finanziarie subite dai clienti di FTX.

Secondo gli avvocati, il tribunale ha negato a Bankman-Fried la possibilità di presentare prove sull'integrità finanziaria di FTX e della sua società affiliata, Alameda. Nel frattempo, i pubblici ministeri sono stati autorizzati a presentare prove di perdite.

La loro dichiarazione finale è stata: "La sentenza deve essere annullata e il processo deve essere riaperto davanti a un altro giudice".

Inoltre, questa settimana, gli avvocati di Caroline Ellison, l'ex ragazza e partner di Bankman-Fried, hanno presentato una mozione al tribunale per escludere una condanna detentiva per il suo ruolo nell'allegato schema. Ellison ha confessato come parte di un accordo di collaborazione con il governo e ha testimoniato come testimone chiave contro Bankman-Fried al suo processo.

Ellison è stata una delle molte ex colleghe che hanno scelto di testimoniare contro Bankman-Fried e collaborare con i pubblici ministeri per ottenere una condanna più lieve.

