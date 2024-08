- Finanziamento per l'ampliamento del Museo Gunzenhauser

Il Museo Gunzenhauser di Chemnitz riceverà mezzo milione di euro dalle attività dei vecchi partiti, organizzazioni e organizzazioni di massa della Germania Est. Secondo il Ministero della Cultura a Dresda, questo finanziamento supporterà principalmente l'ampliamento del quarto piano nella torre, specialmente per le offerte educative.

Aperto nel 2007, il museo è un'importante attrazione culturale e turistica nella città e si è sviluppato in un luogo di incontro, educazione culturale e scambio, come dichiarato.

La Fondazione Gunzenhauser Contribuisce Anche

Con questo finanziamento e un contributo finanziario uguale della Fondazione Gunzenhauser, il museo può essere ulteriormente stabilito come luogo di ispirazione, specialmente per i giovani, ha detto Florence Thurmes, Direttore Generale delle Collezioni d'Arte. Qui, il consiglio comunale dei giovani può incontrarsi, possono essere offerte per le classi scolastiche o una piattaforma per discussioni future sulla attuali questioni sociali può essere creata.

Il museo, ospitato in un ex edificio della banca di risparmio, ospita la significativa collezione privata del mercante d'arte di Monaco di Baviera Alfred Gunzenhauser (1926-2015), che comprende oltre 3.000 opere d'arte classica moderna della seconda metà del 20° secolo.

Questo finanziamento dai vecchi partiti della Germania Est e il contributo aggiuntivo della Fondazione Gunzenhauser miglioreranno significativamente le offerte educative del museo. Il Museo Gunzenhauser di Chemnitz è ora ben posizionato per servire come hub educativo, offrendo opportunità ai giovani di interagire con l'arte e le questioni contemporanee.

