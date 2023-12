Quando si svolgono le partite?

Final Four della March Madness: ecco cosa c'è da sapere

Le partite si svolgeranno sabato sera nella "Big Easy" al Caesars Superdome:

Villanova Wildcats vs. Kansas Jayhawks alle 18:09 ET

North Carolina Tar Heels contro Duke Blue Devils alle 20:49 ET.

Le vincenti di ciascuna partita si affronteranno nella gara per il titolo lunedì 4 aprile alle 21:20 ET.

A cosa prestare attenzione?

Delle due partite, la seconda è caratterizzata da una delle rivalità più famose dello sport e, non a caso, è l'incontro di cui tutti parlano. La semifinale di sabato tra Carolina e Duke, due università dello stesso stato, sarà la prima volta che le squadre si incontrano nel torneo maschile NCAA. La partita sarà a dir poco sentimentale. Il leggendario allenatore di Duke, Mike Krzyzewski, ha portato Duke alle Final Four per 13 volte e ha vinto cinque campionati nazionali. Con questa stagione - la sua ultima prima di ritirarsi - ha stabilito il record di partecipazioni alle Final Four nella storia della NCAA. La pressione è alta perché Duke vinca sabato sera e garantisca a Coach K l'ultima vittoria della sua carriera.

Con tutti i discorsi che circondano la seconda semifinale, sarebbe comprensibile se i giocatori di Villanova e Kansas si sentissero poco apprezzati. Eppure questa partita potrebbe avere un sapore di rivincita, almeno per i tifosi. I due programmi si sono incontrati alle Final Four quattro anni fa, quando i Wildcats hanno sconfitto i Jayhawks con un 95-79.

Come assistere?

Secondo Ticketmaster, i biglietti per le Final Four di New Orleans vanno da 195 a 1.000 dollari.

Ma se non riuscite ad arrivare in Louisiana, non preoccupatevi: le restanti partite maschili saranno trasmesse su TBS. È possibile seguire le partite in streaming tramite il sito ufficiale della March Madness o l'applicazione NCAA March Madness Live.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com