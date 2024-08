- Filmfest Locarno: il cinema tedesco in corsa per il tempo libero

I registi tedeschi hanno buone possibilità di vincere un premio a metà del Festival del film di Locarno

I registi tedeschi hanno buone possibilità di vincere un premio a metà del Festival del film di Locarno. I premi saranno assegnati sulle sponde del Lago Maggiore in Svizzera sabato sera (17 agosto). In totale, 17 film sono in competizione per la Leopard d'Oro, il premio principale. Attualmente, l'attrice tedesca Maren Eggert ("Sono il tuo umano") è considerata la favorita per il premio per la migliore interpretazione.

Maren Eggert brilla in "Il passero nel camino"

Maren Eggert brilla nella commedia familiare "Il passero nel camino" del regista svizzero Ramon Zürcher. Si distingue per una caratterizzazione multisfaccettata. La sottigliezza della sua interpretazione contribuisce significativamente alla storia di una moglie e madre alla ricerca di un senso che diventa un riflesso della società in cui le donne ancora soffrono delle conseguenze del patriarcato.

È anche possibile che Maren Eggert venga onorata con i suoi più importanti partner in questo film, i suoi colleghi tedeschi Luise Heyer e Britta Hammelstein, come squadra di attori.

Helena Zengel affascina con un'interpretazione sottile

Tuttavia, la concorrenza è forte. Il film tedesco più forte finora è "Transamazonia" del regista tedesco Pia Marais. Helena Zengel ("Crollo del sistema") affascina in questo film internazionale. Interpretando una 16enne coinvolta nel fuoco incrociato mortale tra la tutela dell'ambiente e l'avidità nella foresta pluviale amazzonica, Helena Zengel, che ha la stessa età della Rebecca che interpreta, si distingue per la sua straordinaria sottigliezza e il suo fascino magico sul pubblico.

Fino a questo punto, il Festival di Locarno ha riservato la maggiore attenzione alle donne. Nella prima metà del festival, i film con protagoniste donne hanno dominato. Solo due eccezioni si sono distinte: l'opera prima internazionale "Bogans" del regista britannico Ben Rivers, un saggio cinematografico su un eremita, ha ricevuto grande attenzione.

Il dramma d'amore italo-francese "Sulla terra leggeri" (titolo di distribuzione internazionale: "Peso piuma") del regista italiano Sara Fgaier ha ricevuto molte applausi, una storia d'amore carica di emozioni.

La superstar di Bollywood Shah Rukh Khan affascina la folla

Il momento più glamour del festival finora è stata la consegna di un premio onorario alla superstar di Bollywood Shah Rukh Khan sotto il tendone delle stelle scintillanti. Più di 8.000 visitatori hanno celebrato l'attore e regista, noto in tutto il mondo come "Re Khan", sulla Piazza Grande, il mercato del pittoresco resort trasformato in uno dei più grandi cinema del mondo per il festival.

Le acclamazioni del pubblico hanno confermato la tesi di Shah Rukh Khan secondo cui il cinema rende la vita di molte persone più bella.

Il più importante festival cinematografico europeo dopo Cannes, Berlino e Venezia presenta 225 cortometraggi, lungometraggi e documentari fino al 17 agosto. È già chiaro che questa 77ª edizione vivrà

