Film russo che mostra l'uccisione di soldati ucraini catturati

Immagini aeree riportano l'esecuzione di tre soldati ucraini da parte di soldati russi. Le forze ucraine hanno catturato uno dei presunti responsabili, che si vede nel video mentre ne parla.

Di recente, un soldato russo è stato catturato dalle forze ucraine nell'est, accusato di aver partecipato all'uccisione di prigionieri di guerra ucraini. Secondo fonti ucraine, tre soldati ucraini si sono arresi all'inizio di settembre durante i conflitti nel villaggio di Niu-Jorkin, nella regione di Donetsk, e sono stati subito uccisi dalle truppe russe. L'incidente è stato ripreso da un drone e i colpevoli sono chiaramente visibili nel video.

Il soldato russo è ora in custodia della 12ª Brigata Separata "Azov" e del 49º Battaglione d'Assalto. La 12ª Brigata ha pubblicato un video dell'interrogatorio, in cui l'uomo ammette: "Durante la nostra offensiva, abbiamo conquistato un punto di fuoco. In seguito sono stati catturati tre soldati ucraini. Il comandante ha contattato il quartier generale e hanno ordinato via radio: 'Non abbiamo tempo per occuparci dei prigionieri, abbandonateli'. Hanno ordinato di sparare loro, e il gruppo ha eseguito l'ordine".

L'esecuzione di questi tre ucraini non è un caso isolato. L'uomo afferma di aver sentito più volte l'ordine di non fare prigionieri. Più tardi nell'interrogatorio, conferma che i soldati russi vengono anche uccisi dai loro stessi compagni se si rifiutano di partecipare ad attacchi di massa contro le posizioni ucraine. "Se un gruppo si rifiuta di avanzare, riceve la 'carta rossa'. Viene inviato un altro gruppo, e se ancora non avanzano, vengono subito eliminati".

Il soldato russo catturato è stato consegnato all'Ufficio del Procuratore Generale ucraino. La procura della regione di Donetsk sta ora indagando sul caso. Secondo "Ukrainska Pravda", stanno gestendo 93 casi di esecuzioni di prigionieri ucraini. Iniziata questa settimana, la Procura Generale di Kiev ha riferito che i soldati russi hanno ucciso 16 prigionieri di guerra ucraini vicino alla città assediata di Pokrovsk nella regione di Donetsk.

Il soldato catturato ha ammesso di aver ricevuto l'ordine di abbandonare i soldati ucraini che si arrendevano, portando alla loro esecuzione. Questo incidente fa parte di una tendenza più ampia, poiché l'uomo menziona di aver sentito ordini simili più volte.

La confessione del soldato catturato implica i soldati russi in crimini di guerra, compresa l'esecuzione di prigionieri di guerra ucraini, che sono attualmente sotto indagine da parte della procura della regione di Donetsk.

