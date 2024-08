- Film d'animazione "200% lupo": fantasmi lunari e caniche

Lupo o Barbone? Questa è la domanda. O magari entrambi? Per Freddy, il protagonista di questa avventura animata, la risposta è chiara: vuole essere un lupo, preferibilmente al 200%. Il film per bambini "200% Lupo" si basa sui libri dell'autore Jayne Lyons e cattura subito l'attenzione.

Ci sono i colori vivaci, a volte quasi surreali e luminosi; la trama commovente, che ricorda un po' i classici della fantascienza come "E.T."; primi piani quasi foto-realistici (come la corteccia degli alberi) e gli eventi adatti ai bambini ma a volte anche seri (cosa succede quando i desideri vengono esauditi troppo in fretta e facilmente...?).

Anche nel film del 2020, il giovane Freddy, parte di una dinastia di licantropi, aveva desiderato di diventare un vero lupo. E non solo perché anela a essere finalmente accettato completamente dal resto del suo branco. Ma il risultato fu una creatura simile a un barbone con un ciuffo di capelli rosa: una vera umiliazione.

Ora, nel sequel (ancora una volta sotto la guida del regista Alexs Stadermann), Freddy prova con la magia. Nella sua disperazione e nel suo forte desiderio di avere un aspetto più da lupo, Freddy si rivolge alle forze extraterrestri: con l'aiuto di un incantesimo, si trasforma effettivamente in un maestoso (licantropo) lupo, ma nel frattempo disturba l'equilibrio cosmico.

La famiglia di licantropi di Freddy è in contatto con esseri superiori - e così, la trasformazione di Freddy fa cadere un piccolo spirito lunare sulla Terra. Ma Moopoo, il nome del essere lunare, non appartiene a questo posto. Moopoo vuole tornare a casa il prima possibile!

Insieme al suo migliore amico, il cane di strada Batty, Freddy parte per rimandare lo spirito lunare a casa. Durante il viaggio, incontrano creature magiche delle fiabe e ibride: streghe e pipistrelli, nebbia grigia e altre apparizioni a volte spaventose, a volte meravigliosamente belle.

A volte si desiderano momenti di tranquillità durante il film. Come il recente "Daffy Duck e Donald Duck salvano il pianeta", questo film animato è dominato da: Caos. Ma Freddy Lupin, questo simpatico anti-eroe, si sospetta, avrà di certo altre avventure cinematografiche da affrontare.

