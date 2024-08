- Fiji registra temperature d'acqua record dopo mezzo millennio

Nelle vicine Isole Figi, situate nell'oceano Pacifico sudoccidentale, la temperatura del mare è stata anomala negli ultimi 600 anni, come riportato in uno studio pubblicato sulla rivista "Science Advances". Questo risultato è stato confermato dall'Università Johannes Gutenberg di Magonza (JGU), che lo ha descritto come "ulteriore prova del riscaldamento senza precedenti dell'oceano occidentale".

Gli studiosi hanno utilizzato il corallo a struttura alveolare (Diploastrea heliopora) a vita lunga per esaminare i record climatici passati. Questi coralli possono vivere per secoli, crescendo in media a un tasso di 3-6 millimetri all'anno, secondo la JGU. Le oscillazioni climatiche dei secoli passati sono visibili all'interno delle loro ossa.

Il team ha analizzato un nucleo di quasi 2 metri di questo corallo, concentrandosi specificamente sul rapporto tra stronzio e calcio all'interno del nucleo. Questo rapporto ha aiutato a determinare l'età di ogni strato utilizzando il metodo di datazione uranio-torio, in cui si considera la decadimento e la conversione degli isotopi dell'uranio in torio.

Analizzando i dati del corallo per il periodo tra il 1370 e il 1997, insieme a 26 anni di misurazioni della temperatura dell'acqua, si è concluso che il 2022 ha segnato la temperatura più alta della regione Pacifica dal 1370.

Il Pacifico sudoccidentale gioca un ruolo importante nel controllare i modelli climatici globali, compreso il noto fenomeno meteorologico El Niño-Southern Oscillation. Questo sistema è un modello di circolazione accoppiato di oceano e atmosfera nel Pacifico tropicale, che contribuisce al riscaldamento, ai cambiamenti nei sistemi di alta e bassa pressione, nei venti e nelle precipitazioni durante gli eventi di El Niño forti e moderati.

In base alle attuali simulazioni climatiche, gli studiosi prevedono che il 21° secolo vedrà un aumento delle possibilità di siccità o forti precipitazioni, a seconda della posizione nel Pacifico. Ciò potrebbe portare a conseguenze negative diffuse per gli abitanti delle isole del Pacifico e i loro ecosistemi.

La specie di corallo a vita lunga utilizzata dagli studiosi, Diploastrea heliopora, prospera sui reef delle vicine Isole Figi. Lo studio dei record climatici passati di questo corallo, in particolare il rapporto tra stronzio e calcio all'interno di un nucleo di 2 metri, ha rivelato che il 2022 ha registrato la temperatura oceanica più alta nel Pacifico sudoccidentale dal 1370.

Leggi anche: