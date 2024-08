- Figure umane robotizzate partecipano alla prossima iniziativa di Pechino per stimolare il settore delle esportazioni cinesi.

La Cina guida il mondo nell'energia solare, nella tecnologia delle batterie e nella costruzione di navi, e ora i robot umanoidi si aggiungono alla lista dei traguardi. Questa espansione del dominio cinese è stata evidente alla Conferenza Mondiale dei Robot 2024 tenutasi a Pechino.

Alcuni robot sono costruiti per assomigliare alla forma umana, ma quelli che suscitano maggiore interesse presentano un volto e delle espressioni umani. È stato fatto notare da alcuni critici che alcune esposizioni potrebbero nascondere esseri umani all'interno, ma non è vero per la maggior parte. La somiglianza con gli umanoidi è limitata alla testa e alle mani, poiché le articolazioni metalliche sono chiaramente visibili sulle braccia.

Realismo Strabiliante

L'aspetto più sorprendente è il realismo dei volti. I robot femmine con occhi sproporzionati alla moda anime assomigliano ai populaire dolls sessuali dell'Occidente. Tuttavia, non ci sono solo "robot sexy" in mostra. Uno dei protagonisti, secondo l'agenzia di stampa cinese Xinhua, è uno chef di sushi dai capelli argentati. Mostra rughe e vene visibili sotto la pelle - la linea tra l'umano e la macchina diventa sempre più sfocata.

Non è un caso. In Cina, la robotica è un componente chiave della politica di "nuove forze produttive" di Xi Jinping. Di conseguenza, la mostra è stata visitata da alti funzionari, con il Premier Li Qiang che ha tenuto un discorso che ha sottolineato il vasto potenziale di mercato del settore robotico e la necessità di promuovere e diffondere i robot in vari settori - come l'industria, l'agricoltura e il settore dei servizi.

I Robot al Centro delle Politiche di Pechino

Le espressioni non sono solo un trucco, ma il fattore cruciale per creare un legame emotivo con gli utenti. Li Boyang, co-fondatore e CEO di Ex-Robots, ha spiegato all'agenzia: "Le nostre tecnologie principali comprendono le espressioni facciali intelligenti del robot e le sue mani agili. I nostri algoritmi si concentrano su modelli che migliorano le capacità emotive e percettive, nonché le abilità di decisione intelligente e interazione umana come il linguaggio, le espressioni facciali e i gesti".

Per funzionare come compagni umani, i robot devono comprendere e rispondere alle emozioni. Devono riconoscere le espressioni facciali e i segnali emotivi. Questo rispecchia da vicino la strategia economica della Cina, che sostiene la ricerca mirata insieme alle startup. Un gruppo di ricerca guidato da Liu Xiaofeng ha presentato un algoritmo per generare espressioni facciali in robot umanoidi. Tuttavia, Liu ha sottolineato che allineare il linguaggio con le espressioni facciali appropriate rimane un compito impegnativo.

Le reazioni del pubblico sono state varie. I robot umanoidi hanno suscitato meraviglia, ma interagire con loro è stato un po' inquietante. Non sono ancora in grado di sostenere una conversazione disinvolta. Ciò limita le loro applicazioni. Questi robot potrebbero spiegare le informazioni dell'esposizione nei musei o lavorare nei ristoranti, ma non si aspetterebbe che mostrino l'empatia richiesta in ambienti sanitari.

Il 2024 potrebbe essere il "punto di partenza" per i robot umanoidi in Cina. Entro il 2025, questi robot dovrebbero raggiungere gli standard internazionali più elevati e entrare in produzione di massa, secondo il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione. Tuttavia, questo è solo l'inizio. Gli esperti cinesi prevedono che ci vorranno altri cinque o otto anni prima che questi macchinari siano pienamente integrati nelle case. Applicazioni limitate, come un robot di supporto emotivo per accompagnare e conversare con gli anziani e isolati, potrebbero essere più realizzabili a breve termine. Tuttavia, Reuters sottolinea che le catene di fornitura e la produzione dei componenti sono ancora in fase iniziale, richiedendo miglioramenti e riduzione dei costi.

Il programma ambizioso del governo suggerisce che i robot con volti umani non sono destinati a essere solo un giocattolo; potrebbero potenzialmente essere la soluzione di Pechino per una popolazione invecchiata e in calo.

