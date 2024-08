- Figure reali Il principe Harry e la sposa Meghan partecipano a una lezione di batteria in Colombia

Il Principe Harry e Meghan, la Duchessa, si sono immersi nella scena musicale della Colombia durante il loro viaggio di quattro giorni. Invitati dalla Vicepresidente Francia Marquez, hanno concluso il loro viaggio a Cartagena il 17 agosto. La loro ultima destinazione è stata la scuola di tamburi locali, Escuela Tambores de Cabildo, nota per preservare l'eredità culturale di Cartagena, in particolare le sue radici afro-colombiane e la tradizionale percussione.

All'arrivo, i Sussex sono stati accolti da tamburi e una performance di apertura. Hanno quindi partecipato a una discussione sul significato della scuola, come riportato dalla rivista "People". Come segno di apprezzamento, uno studente ha regalato ai Sussex una piccola barca di legno, simbolo della città costiera e delle spiagge di Cartagena.

Il Principe Harry e Meghan si uniscono alla sessione di tamburi

Successivamente, sono stati invitati a suonare i tamburi, guidati dagli studenti e accompagnati da Marquez e il suo partner. Le foto hanno mostrato la coppia reale seduta accanto ai bambini, animatamente suonando i loro strumenti. Marquez ha elogiato l'entusiasmo di Meghan, dicendo: "Amo il sorriso ampio di Meghan. La sua eccitazione è palpabile."

Dopo la loro sessione di tamburi, i locali hanno eseguito di nuovo e Marquez ha tenuto un discorso sottolineando l'importanza di preservare le tradizioni per mantenere l'identità culturale della Colombia. Ha riconosciuto Harry e Meghan come influenti sostenitori contro l'ingiustizia.

Terza visita educativa

La scuola di tamburi a Cartagena ha segnato la terza istituzione educativa visitata durante il loro viaggio in Colombia. A Bogotá, hanno interagito con gli studenti di una scuola charter, discutendo i pro e i contro dei social media, seguiti da una lezione di spagnolo con una classe di asilo.

Poiché il Principe Harry e Meghan, in quanto figli del Re Carlo III e sua moglie, non sono più membri ufficiali della famiglia reale britannica, la loro visita si è svolta a nome della loro Fondazione Archewell. Il loro principale focus in Colombia ruota intorno al problema del bullismo online e della discriminazione in rete. Poiché la Colombia ha fatto parte dei Giochi Invictus di Harry nel 2022, ha anche incontrato i partecipanti e ha giocato a volleyball seduto con loro.

Il Principe Harry ha dimostrato il suo ritmo durante la sessione di tamburi, mostrando la sua passione per la musica oltre ai suoi doveri reali. In seguito, Meghan ha partecipato entusiasticamente, guadagnando i complimenti della Vicepresidente Marquez.

Dopo la loro coinvolgente esibizione di tamburi, il Principe Harry e Meghan sono stati riconosciuti per il loro impegno contro l'ingiustizia, ulteriormente evidenziando il loro ruolo nel promuovere l'istruzione e nell'esporre l'importanza del patrimonio culturale.

