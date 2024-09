Figure dell'autorità: Due morti in un attacco missilistico vicino Odessa

12:28 Ucraina: Interrotta l'infrastruttura

Il comando militare ucraino annuncia la distruzione di un ponte temporaneo costruito dalle forze russe. Non è specificata la posizione esatta del ponte dal quartier generale dell'esercito. In totale, ieri sono stati colpiti sei punti di raccolta nemici, attraverso attacchi aerei o di artiglieria, con il ponte e un sistema di artiglieria tra i bersagli demoliti. Inoltre, un centro di comando e controllo è stato colpito.

11:58 Donne ucraine sostituiscono gli uomini nei campi

Il conflitto in Ucraina tra le truppe ucraine e le forze russe ha creato carenze di manodopera, in particolare nei tradizionali settori maschili. Di conseguenza, le donne sono maggiormente richieste, spingendo molte di loro a cercare nuove opportunità. Il report estero di ntv discute alcune di queste donne nella parte sud-orientale del paese e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger propone di allentare le restrizioni sulle armi per l'Ucraina

Wolfgang Ischinger, ex presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, suggerisce di allentare le restrizioni sull'utilizzo delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. "Sarebbe più trasparente e facile per tutti se dicessimo semplicemente: ci impegniamo con l'Ucraina ad utilizzare i sistemi d'arma che forniamo solo all'interno dei limiti consentiti dal diritto internazionale", ha dichiarato Ischinger in un'intervista al Süddeutsche Zeitung. Ciò significa evitare attacchi mirati alle infrastrutture civili come gli ospedali, qualcosa che i russi hanno continuato a fare, ma concentrarsi invece esclusivamente sui bersagli militari come gli aeroporti e le basi missilistiche - anche sul territorio nemico, ad esempio per prevenire attacchi con bombe da crociera.

10:53 Aumentano gli scambi di prigionieri

L'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia è probabilmente legato all'offensiva ucraina a Kursk, secondo gli osservatori. Dal'inizio dell'operazione il 6 agosto, ci sono state tre operazioni di scambio di prigionieri che hanno coinvolto un totale di 267 prigionieri scambiati da entrambe le parti, secondo un'analisi dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). In confronto, solo tre operazioni di scambio di prigionieri si sono verificate tra gennaio e il 6 agosto, coinvolgendo un totale combinato di circa 800 ucraini e 800 russi. Le autorità ucraine hanno riferito che l'incursione a Kursk ha rafforzato il potere negoziale dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia, dopo che il Cremlino aveva costantemente respinto i tentativi dell'Ucraina di negoziare uno scambio prima dell'invasione.

10:16 Prospective britannica: le forze russe avanzano con cautela

Le forze russe continuano ad avanzare sul fronte orientale in Ucraina, con progressi graduali intorno a Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk, secondo il ministero della Difesa britannico. Le forze russe non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nella scorsa settimana.

09:46 L'Ucraina riferisce attacchi con droni e missili

L'aviazione ucraina riferisce che la Russia ha lanciato 14 droni durante la notte. Dieci sono stati abbattuti dalla difesa aerea e uno missile guidato è stato intercettato. Inoltre, sono stati lanciati due missili balistici, sebbene le loro destinazioni finali e qualsiasi eventuale vittima o danni rimangano ignoti. Le autorità della regione di Kharkiv hanno anche riferito incendi causati dal fuoco di artiglieria russa, nonché danni a diversi edifici nella città di Kharkiv.

09:10 Sistema di pagamento facial recognition si espande nelle metropolitane russe: preoccupazioni per la privacy

L'espansione di un sistema di pagamento facial recognition nelle metropolitane russe sta causando preoccupazione tra i difensori dei diritti umani. Il sistema di pagamento, chiamato "Face Pay", viene utilizzato a Mosca da tre anni e ora viene introdotto in sei altre città, tra cui Kazan, dove i passeggeri possono registrarsi per il sistema. I pagamenti possono essere effettuati guardando in una telecamera al tornello, come riferito dai media russi. I piani futuri prevedono che il metodo sia disponibile in tutte le metropolitane russe entro l'anno prossimo. Tuttavia, l'avvocato Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani Memorial bandita per sostenere i prigionieri politici, avverte che il sistema potrebbe essere utilizzato per la sorveglianza e il controllo, ponendo "rischi significativi".

08:02 Mosca: 29 droni abbattuti sul territorio russo

La difesa aerea russa ha abbattuto 29 droni in diverse regioni durante la notte, secondo il ministero della Difesa a Mosca. I droni sono stati lanciati dall'Ucraina. La maggior parte è stata intercettata sulla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner difende la partecipazione alla protesta contro la consegna delle armi

L'esperto di politica estera SPD Ralf Stegner difende la sua partecipazione prevista a una manifestazione co-organizzata da Sahra Wagenknecht, cofondatrice del partito di Sinistra. Stegner chiarisce che non si schiera con alcun oratore individuale e esprimerà le proprie opinioni come socialdemocratico. Sottolinea che non è d'accordo con tutti i punti di vista dei presenti e non appoggia tutte le richieste fatte. "Finché non ci sono fascisti, antisemiti e razzisti, sostengo la libertà di parola". La "manifestazione nazionale per la pace" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa intitolata "Mai più guerra - Deposita le armi". L'iniziativa chiede trattative per porre fine immediata ai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza, nonché "nessuna consegna di armi all'Ucraina, all'Israele e al resto del mondo". L'iniziativa critica anche il governo federale guidato dall'SPD per le sue spese militari. Critiche alla manifestazione sono venute dall'esperto di politica estera SPD Michael Roth, che ha detto: "Che Russia e Hamas non siano condannati come criminali di guerra in alcun modo è un disonore". La parlamentare federale FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha criticato la partecipazione prevista di Stegner, dicendo: "Questo è veramente dannoso per il proprio partito e governo".

18:29 Probabile rafforzamento delle truppe russe a Kursk

Il contrattacco ucraino sembra rappresentare una sfida significativa per il personale russo, portando a un aumento del dispiegamento di personale nella regione di Kursk da parte della leadership militare russa. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'offensiva ha costretto la leadership militare russa a riassegnare unità dall'Ucraina alla regione di Kursk e a dispiegare nuove truppe formate in Russia a Kursk invece che sul fronte ucraino. All'inizio dell'offensiva a inizio agosto, c'erano circa 11.000 soldati russi stanziati a Kursk. Le stime della forza variano ora da 30.000 a 45.000 soldati.

17:11 L'Ucraina avvia la produzione di proiettili da 155 mm

L'Ucraina ha avviato la produzione di proiettili da 155 mm, come riportato da un funzionario ucraino al quotidiano "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, l'ex Ministro delle Industrie Strategiche e attuale consigliere del Presidente Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la produzione di materiali per la difesa era raddoppiata durante il suo mandato e si prevede che triplicherà entro la fine dell'anno.

15:04 Aiuto di Biden: l'Ucraina sarà la priorità per il resto del mandato

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende prioritizzare l'Ucraina e metterla nella migliore posizione possibile per il suo conflitto con la Russia per il resto del suo mandato, secondo il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Sullivan ha sottolineato l'obiettivo di Biden di mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per avere successo nei prossimi quattro mesi.

13:43 Rapporto: ex politici britannici incoraggiano l'uso di missili a lungo raggio in Russia

Cinque ex ministri della Difesa britannici e l'ex Primo Ministro Boris Johnson hanno apparentemente incoraggiato il leader laburista Keir Starmer ad autorizzare l'Ucraina ad utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, indipendentemente dal sostegno degli Stati Uniti. Il Sunday Times riferisce che hanno messo in guardia il Primo Ministro attuale contro ulteriori ritardi, avvertendo che tale azione incoraggerebbe il Presidente Putin.

12:52 Capo dei servizi segreti: la Corea del Nord è la "maggiore" minaccia tra gli alleati della Russia all'Ucraina

Secondo i servizi segreti ucraini, la Corea del Nord rappresenta la maggiore minaccia tra gli alleati della Russia. "Tra tutti questi alleati della Russia, la Corea del Nord è la nostra maggiore sfida", ha dichiarato il capo dei servizi segreti ucraini Kyrylo Budanow alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv. L'aiuto militare della Corea del Nord alla Russia, inclusi grandi quantitativi di munizioni, ha "significativamente aumentato l'intensità dei combattimenti", ha dichiarato in risposta a una domanda sulla collaborazione tra Russia e alleati come l'Iran e la Cina. Il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva annunciato l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia durante i suoi colloqui con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu venerdì. Kyiv sta monitorando le spedizioni di armi di Pyongyang a Mosca e osserva il loro impatto sul campo di battaglia. "C'è un legame diretto. Stanno fornendo quantità abbondanti di artiglieria, il che è preoccupante", ha aggiunto il capo dei servizi segreti ucraini.

11:21 L'Ucraina prevede problemi di reclutamento per la Russia a partire dalla metà del 2025

Secondo l'Ucraina, la Russia potrebbe incontrare problemi di reclutamento a partire dalla metà del 2025. Entro l'estate del 2025, il governo di Mosca si troverà di fronte a un dilemma, secondo il capo dei servizi segreti ucraini Kyrylo Budanow in una conferenza a Kyiv - "o dichiarare la mobilitazione o trovare somehow ridurre l'intensità dei combattimenti". Ciò potrebbe potenzialmente determinare il destino della Russia. Al momento non è disponibile alcuna dichiarazione dal governo di Mosca.

21:20 Scholz: l'attacco russo all'Ucraina è "estremamente sciocco"

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz critica il Presidente russo Vladimir Putin per aver gettato al vento il futuro della Russia con il suo attacco all'Ucraina. "La guerra è anche estremamente sciocca dal punto di vista della Russia", dice a un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag tedesco SPD nella città brandeburghese di Prenzlau. Inseguendo le sue ambizioni imperialistiche, Putin sta inviando migliaia di soldati russi a subire gravi ferite e morte e sta danneggiando i legami economici della Russia con molti paesi in tutto il mondo. "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di prima", aggiunge Scholz. La Germania continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per evitare che il paese invaso collassi e per garantire che una flagrante violazione delle regole in Europa non abbia successo. "Putin sta mettendo a rischio il futuro del suo paese". Una risoluzione pacifica è possibile solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

21:41 USA: Ritardi nell'aiuto militare all'Ucraina dovuti a logistica complessaI ritardi nella consegna dell'aiuto militare americano all'Ucraina derivano da "complesse logistica", come dichiarato dagli ufficiali USA. "Non si tratta di mancanza di volontà politica", spiega Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, a Kiev, la capitale dell'Ucraina. "Si tratta di navigare nella complessa e difficile logistica necessaria per inviare questo equipaggiamento al fronte", ha dichiarato Sullivan durante la conferenza Yalta European Strategy (YES), a cui ha partecipato tramite collegamento video. Nonostante le difficoltà che l'Ucraina sta affrontando, gli Stati Uniti devono "fare meglio e spingere di più", riconosce Sullivan. Il presidente USA Joe Biden è "risoluto" nel suo obiettivo di utilizzare il tempo rimanente in carica per "posizionare l'Ucraina il più forte possibile per vincere", dichiara. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese, conferma Sullivan.

20:57 Scholz: Vuole processare i sabotatori del gasdotto Nord Stream nei tribunali tedeschiIl sabotaggio dei tubi del gasdotto Nord Stream nel mar Baltico viene considerato un "atto terroristico" dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Intende portare i responsabili davanti ai tribunali tedeschi se verranno catturati. Scholz ha ordinato a tutte le autorità di sicurezza competenti e al procuratore generale federale di condurre un'indagine imparziale, come ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, in Brandeburgo, in qualità di membro del SPD. "Se riusciremo a catturare i colpevoli, intendiamo processarli in un tribunale tedesco", ha dichiarato Scholz. Ha anche smentito la leggenda secondo cui il governo tedesco aveva rinunciato al gas naturale russo, chiarendo che era la Russia che aveva interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'aumento dei prezzi, i prezzi massimi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". I bombardamenti del gasdotto si sono verificati dopo la decisione della Russia di interrompere le forniture di gas all'Europa occidentale attraverso il mar Baltico. Nel mese di agosto, il procuratore generale federale ha emesso il primo mandato di arresto contro un cittadino ucraino per il suo coinvolgimento nel sabotaggio.

20:24 G7 Condanna l'Iran per la Fornitura di Razzi alla Russia

I recenti rapporti sull'Iran che fornisce razzi alla Russia hanno portato i principali paesi del G7 a condannare duramente questo atto di fornitura di armi. Nonostante i ripetuti appelli per porre fine a tali consegne, l'Iran continua ad armare la Russia, aumentando il suo sostegno militare all'invasione della Russia in Ucraina, secondo una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il rappresentante dell'UE. La Russia utilizza le armi iraniane per uccidere i civili ucraini e colpire le infrastrutture critiche. Di recente, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno riferito che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran, che Teheran nega. "L'Iran deve interrompere immediatamente ogni aiuto alla guerra illegale e ingiustificata della Russia in Ucraina e cessare di fornire missili balistici, droni e tecnologia correlata, che rappresentano una minaccia immediata per il popolo ucraino e la sicurezza globale", si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata dalla presidenza del G7 dell'Italia. "Rimane impegnato a far rispettare all'Iran il suo sostegno inappropriato alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che fa solo per peggiorare la sicurezza internazionale". La Germania, la Francia e il Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran e l'UE sta valutando sanzioni più severe. Leggi i dettagli qui.

19:41 Putin Sostiene la Libertà di Espressione e di Informazione

Ecco una diversa interpretazione della posizione di Putin sulla libertà di espressione e di informazione: il presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di espressione e della diffusione delle informazioni nell'evoluzione del multipolarismo. "In un momento così critico, è fondamentale proteggere i principi dell'informazione veritiera", afferma Putin in un messaggio video ai partecipanti alla conferenza dei media dei paesi Brics a Mosca, in occasione del 120° anniversario dell'agenzia di stampa statale Tass. "La vera libertà di espressione incoraggia l'espressione di diverse opinioni, favorendo il compromesso e la risoluzione collaborativa dei problemi", sottolinea Putin. I media svolgono un ruolo chiave nella costruzione di un ordine globale equo e imparziale, offrendo alle persone una visione non distorta del mondo, secondo Putin. Tuttavia, la libertà di espressione e dei media rimane elusiva sotto il regime autoritario della Russia. I media indipendenti sono stati chiusi e i dissidenti politici affrontano il giudizio della giustizia. La Tass, l'agenzia di stampa principale della Russia e portavoce del governo, esiste dal 1904, con diversi nomi e incarnazioni.

19:20 Scholz Negherà la Fornitura di Missili Cruise Taurus all'Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha escluso la fornitura di armi a lungo raggio ad alta precisione all'Ucraina, né ora né in futuro, indipendentemente dalle decisioni prese dagli altri alleati. Durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau, Scholz ha ribadito la sua posizione contro la fornitura di missili cruise Taurus, in grado di raggiungere l'Ucraina da Mosca (circa 500 chilometri), sostenendo che ciò comporterebbe un rischio di escalation sostanziale. Scholz ha chiarito: "Ho detto no a questo e vale anche per altre armi con la stessa portata se decidessimo di fornirle". Ha ribadito: "La mia posizione rimane invariata, anche se altri paesi prendono decisioni diverse". L'arma più lontana che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciatore di razzi Mars II, in grado di colpire i bersagli a una distanza massima di 84 chilometri.

