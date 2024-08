Figure autoritarie: tentativo di bloccare l'iscrizione siriana dichiarato illegale

"I governamenti dovrebbero evitare di intaccare i diritti costituzionali," ha argomentato Hebestreit. Ha sottolineato l'importanza dei diritti di asilo personale come "elemento chiave dei principali successi della Legge fondamentale tedesca". Nessuno, ha affermato, metterebbe in discussione questo punto. Tuttavia, non ha percepito alcun zelo da parte di coloro che sostengono il governo per modificare questo articolo della Legge fondamentale.

Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) e il leader dell'opposizione Merz si recheranno a una riunione sulla politica migratoria martedì, secondo i resoconti dei media. La riunione, prevista per le prime ore del mattino alla Cancelleria, è stata programmata da tempo, secondo il "Handelsblatt", citando fonti della CDU. Tuttavia, l'attenzione si concentrerà ora sulle conseguenze dell'attacco di Solingen e su un cambiamento della politica migratoria.

Merz ha invitato Scholz in una lettera aperta domenica scorsa a modificare la politica migratoria. Tra le altre cose, ha suggerito di sospendere l'ammissione di individui dalla Siria e dall'Afghanistan.

"Caro Cancelliere federale, le nostre strade si incroceranno comunque questa settimana," ha scritto. "La imploro di collaborare con noi per attuare misure decisive al fine di prevenire futuri attacchi terroristici come quello dello scorso venerdì nel nostro paese."

Hebestreit si è rifiutato di commentare l'incontro che sembra imminente quando gli è stato chiesto. Ha fatto riferimento alla riservatezza di tali discussioni, anche se "la trasparenza dall'altra parte è spesso più presente".

Tuttavia, Scholz rimane aperto al dialogo, ha confermato il portavoce del governo. Tuttavia, qualsiasi accordo deve essere "ragionevole e mirato". Le proposte non devono "contrariare la Legge fondamentale o la Carta delle Nazioni Unite sui diritti umani". Questo "è una considerazione costante per qualsiasi governo".

Hebestreit ha sottolineato che, ovviamente, spetta al leader dell'opposizione presentare richieste. Il governo federale aveva già intrapreso "significative modifiche" in primavera dopo i colloqui con gli stati federali, compresi quelli governati dall'Unione, "per rimuovere gli ostacoli legali alle espulsioni". Tuttavia, nel caso dell'attacco al coltello di Solingen, sembra che si tratti più di attuare la legge esistente.

Lo scorso venerdì sera, tre persone sono state uccise e otto ferite in un attacco al coltello durante una festa della città. Il sospetto, un 26enne siriano, si è consegnato sabato e è stato arrestato. Il procuratore generale federale sta indagando per sospetta attività terroristica.

Sabato, il gruppo militante jihadista Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco. Domenica sera, l'IS ha diffuso un video di presunta confessione del sospetto. Il video mostra un uomo mascherato con un'arma da taglio.

L'uomo accusa gli "infedeli crociati" di aver perpetrato "massacri" in Bosnia, Palestina, Siria, Libano e Iraq. "Dio volendo, vi smembrerò," continua. In un altro segmento del video, l'uomo, ora con il volto pixelato, dice: "Rimangono solo pochi momenti (...) Pregate per me".

Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha consigliato prudenza nell'interpretare il video. "L'analisi è complessa," ha affermato.

